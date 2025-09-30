L’Inter mette la quarta (vittoria di fila): 3-0 allo Slavia con doppio Lautaro e Dumfries

La partita tra Inter e Slavia Praga, valida per la seconda giornata della League Phase di Champions League, si è conclusa a San Siro con il punteggio di 3-0 a favore dei nerazzurri. Quarta vittoria di fila della squadra di Cristian Chivu dopo quelle contro Ajax (in Champions), Sassuolo e Cagliari (in campionato). Prestazione convincente di Lautaro e compagni, che hanno controllato in lungo ed in largo la partita, approfittando anche di qualche sbavatura della squadra ceca.

Nel primo tempo, l’Inter prende subito il controllo del gioco ma incontra difficoltà nel trovare spazi utili per andare in vantaggio. Al 30′, un errore nel disimpegno del portiere Stanek consente a Lautaro Martinez di segnare il primo gol. Due minuti dopo, al 32′, Dumfries realizza il raddoppio su assist di Thuram, che aveva superato la difesa sulla sinistra e servito il compagno con un passaggio preciso.

Nel secondo tempo, l’Inter continua a spingere. Al 58′, Lautaro Martinez ha una nuova occasione, ma il suo tiro da posizione defilata viene neutralizzato da Stanek. Un minuto più tardi, Sucic viene lanciato in profondità, supera il portiere e calcia verso la porta, ma Chaloupek riesce a respingere sulla linea. Al 65′, arriva il terzo gol: Bastoni serve Lautaro Martinez con un cross basso, dopo aver ricevuto palla da un geniale colpo di tacco di Thuram, e l’attaccante argentino insacca da due passi dalla riga di porta. Al 70′ Francesco Pio Esposito, da poco subentrato, sfiora il quarto gol, ma il suo tiro termina sull’esterno della rete. Nel finale, l’Inter gestisce il vantaggio fino al fischio conclusivo. La squadra di Chivu sale così a 6 punti in Champions League, a punteggio pieno