Un colpo “alla Mbappé” per l’Inter? Marotta: “Sarebbe una pazzia per l’Italia”

Il Presidente dell’Inter, Giuseppe Marotta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel corso del prepartita della sfida dei nerazzurri contro lo Slavia Praga.

Sulla possibilità per l’Inter di sognare un colpo ‘alla Mbappé’, visti i bilanci tornati a sorridere: “Dopo quanti di questi bilanci si può pensare di comprare uno come Mbappé? Una operazione del genere rappresenterebbe sinceramente una pazzia in Italia per un club italiano. Non siamo in grado di fare operazioni del genere. Una volta arrivavano i grandissimi campioni, oggi c’è un campione come Modric nel Milan, ma arriva a 40 anni, a fine carriera. Siamo un campionato di transizione, non possiamo permetterci di fare acquisti molto onerosi, ma dobbiamo invece adattarci a un modello di valorizzazione del prodotto. Il nostro modello sono convinto che ripaghi e porti risultati”.

Sulla decisione legata a San Siro: “Decisione molto tribolata, ma siamo soddisfatti di quello che è stato deciso. Lo dico da presidente dell’Inter e cittadino di Milano. Inizia ora un percorso difficile, ma che porterà sicuramente a grandi soddisfazioni. Avere uno stadio per Milan e Inter rappresentava l’obiettivo prioritario. Messaggio a chi non è d’accordo? Vorrei tranquillizzarli, Milan e Inter agiscono nell’interesse della collettività. Uno stadio rappresenta un bene per la città, l’obiettivo è operare nell’interesse della collettività milanese”.