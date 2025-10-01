Cagliari, Belotti operato al ginocchio

Andrea Belotti, infortunatosi nella sfida tra Inter e Cagliari, nella giornata di oggi è stato sottoposto a intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’operazione, eseguita nelle ultime ore, è perfettamente riuscita e il giocatore inizierà nei prossimi giorni il percorso riabilitativo.

L’infortunio

L’incidente è avvenuto al 44’ del primo tempo: Belotti, nel tentativo di colpire un pallone in area, si è scontrato con il portiere nerazzurro Josep Martinez. La caduta ha provocato una torsione innaturale del ginocchio, e il centravanti ha immediatamente capito la gravità della situazione. Sostituito da Prati, ha lasciato il campo sorretto dallo staff medico.

Già al termine della partita il tecnico Fabio Pisacane aveva espresso preoccupazione: “Parlando con il ragazzo abbiamo capito che le sensazioni non erano positive”. Gli esami strumentali effettuati stamattina hanno confermato i timori, evidenziando la lesione al crociato anteriore.

La nota del club rossoblù

Il club, in una nota ufficiale, ha precisato: “Il calciatore svolgerà nei prossimi giorni ulteriori accertamenti e visite specialistiche”. Il tempo di recupero sarà comunque lungo: per questo tipo di infortuni si parla di diversi mesi lontano dai campi, rendendo molto complicato rivedere Belotti in stagione.

Un duro colpo per il Gallo, che aveva iniziato bene la sua avventura in Sardegna, diventando subito un punto di riferimento in attacco. Ora lo attende un percorso riabilitativo impegnativo, con l’obiettivo di tornare in campo solo nel 2026. Il Cagliari, intanto, perde il suo nuovo bomber in un momento delicato della stagione e dovrà trovare soluzioni alternative per non disperdere quanto di buono mostrato finora.