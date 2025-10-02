Braccialetti WSOPE 2025 per Kabrhel e Peters. Alioto ancora sul podio, Pichierri e Goeller al final table

La seconda settimana delle World Series Of Poker Europe edizione 2025 si è conclusa ieri, regalando le vittorie di due grandi campioni internazionali. Anche l’Italia del poker ha regalato emozioni, pur senza portare a casa il braccialetto ma con tre ottimi final table.

Martin Kabrhel, il fortissimo campione ceco noto anche per l’atteggiamento non sempre corretto al tavolo, ha vinto l’evento #10 €10.000 Pot-Limit Omaha Mystery Bounty che gli ha consegnato il quinto braccialetto WSOP/WSOPE. Dario Alioto è arrivato terzo, bissando il podio raggiunto un giorno prima nell’evento #8 €5.000 PLO.

Bis di braccialetti invece per il pro olandese Tobias Peters, vincitore per la seconda volta in tre anni nell’€3.000 No-Limit Hold’em 6-Max. Al 6° posto si è piazzato Alessandro Pichierri, due volte campione in un evento WSOPE, un gradino in più rispetto ad Andreas Goeller, bubble-man del final table ufficiale.

Entriamo nel dettaglio.

#9 €3.000 NO-LIMIT HOLD’EM 6-MAX

Il torneo ha registrato 309 entries che nell’arco di due Day1 sono diventate 46 giocatori allo start del Day2, guidati dal polacco Grzegorz Flak.

Tobias Peters si è fatto largo un po’ alla volta poi, a 18-left, ha fatto un ottimo call con Asso carta alta sul bluff del tedesco Kevin Fluegel. La svolta dell’olandese è tuttavia arrivata nella fase cruciale del torneo, quando in sala erano rimasti gli ultimi 10 giocatori. A farne le spese sono stati soprattutto due italiani. Peters prima ha eliminato Alberto Speranzoni al decimo posto (il primo utile per il ticket dell’€10.300 Main Event) con AJ > AT. A 6 left ha invece coolerato Alessandro Pichierri.

“Deneb” è arrivato a 10-left da shortstack, ma è riuscito subito a salvarsi chiudendo colore backdoor su Rifat Palevic con A♣6♣ vs A♠Q♦ dello svedese. Poi è iniziata la risalita fino agli ultimi 7 giocatori dell’unofficial final table. A quel punto Pichierri ha eliminato il connazionale Andreas Goeller – vincitore due mesi fa dell’Italian Poker Challenge di Campione d’Italia – il cui gioco loose aggressive e spettacolare alla fine si è rivelato troppo costoso. Rimasto con 14bb, Goeller ha tribettato all-in con coppia di 6, trovando il call di Pichierri con A♥J♣. Il J♠ al flop ha di fatto eliminato l’altoatesino, dando il via al final table 6-handed.

Alessandro Pichierri si è portato a un passo dalla vetta, ma l’escalation è durata poco. Come abbiamo anticipato, Tobias Peters ha crackato lo stack del pro ‘azzurro’ in un cooler imparabile. Dopo un preflop tribettato, i due finiscono ai resti su questo flop 8♥8♠6♠: coppia di Kappa per Peters che domina i Jacks di Pichierri. L’italiano è uscito qualche mano più tardi, opera di Rifat Palevic.

Da lì in avanti, l’olandese non ha più mollato la chiplead, anzi l’ha aumentata eliminando Palevic, il tedesco Felix Seelentag e infine Elias Vaaraniemi. Il finlandese si è presentato all’heads-up con un milione contro gli 11,6 del suo avversario. La sfida finale è durata meno di 20 minuti: Tobias Peters ha chiuso scala al turn vs Asso high di Vaaraniemi, per un braccialetto WSOPE che vale €184.850.

Tra gli italiani a premio, oltre a quelli già citati, ci sono: Matteo Intiso (13°, €8.700), Elia Salerno (19°, €7.100) eliminato da Goeller che gli ha scoppiato il set di Assi con 5♣2♣ in mano e scala wheel chiusa al river, Ermanno Di Nicola (26°, €6.000), Nicola Danselmo (30°, €6.000), Fabrizio Ortolomo (36°, €6.000), Giovanni Giudice (39°, €6.000) e Nolan Curatolo (44°, €6.000) su 46 posti pagati.

#10: €10.000 POT LIMIT OMAHA MYSTERY BOUNTY

Solo 88 entries per il quarto e ultimo evento di Pot Limit Omaha delle WSOPE 2025, ma il buy-in pesante giustifica il field poco affollato. Il Day1 si è concluso con 21 giocatori in sala, ai quali si sono aggiunte 47 late registration.

Il torneo si è sviluppato rapidamente nella seconda giornata, con Martin Kabrhel capace di decollare sin dalle prime mani e il gallese Robert Cowen protagonista di eliminazioni pesanti. Tra i big eliminati poco prima della bolla ci sono Nikolaos Lampropoulos, Max Neugebauer (vincitore del ME WSOPE 2023) ed Ermanno Di Nicola. A ridosso dei premi sono usciti anche Samuel Albeck e Krzysztof Magott, quest’ultimo uomo-bolla del torneo.

Cowen, titolare di due braccialetti WSOP (uno è il colossale $50k PLO) vinti a Las Vegas, ha continuato la sua marcia eliminando Javier Francort e Harald Casagrande, incassando le due taglie più ricche, mentre Krasimir Yankov si è distinto con eliminazioni multiple prima di arrivare al tavolo finale.

Gli otto finalisti hanno visto Yankov nel ruolo di chipleader, seguito da Kabrhel e Cowen. Tavolo finale anche per Dario Alioto, autore di una prova solida nonostante fosse reduce dall’heads-up nell’evento #8, che si è posizionato a metà del chipcount.

