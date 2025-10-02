Intiso e Deeb protagonisti alle WSOPE 2025: l’Italia festeggia il braccialetto, l’americano è sempre più leggenda

Il King’s Resort di Rozvadov continua a regalare emozioni e storie da raccontare nella lunga rassegna delle World Series of Poker Europe 2025. Ieri sono stati assegnati due braccialetti che meritano i riflettori. Matteo Intiso ha regalato all’Italia del poker il secondo braccialetto di questa edizione, dopo la vittoria di Giuliano Bendinelli. Shaun Deeb è stato protagonista dell’ennesima impresa con l’ottavo sigillo personale.

Vediamo cos’è successo nella quindicesima giornata delle WSOPE 2025.

IL TRIONFO DI MATTEO INCISO

L’evento #11, €777 No-Limit Hold’em Lucky 7’s, ha visto un field di 553 entries (330 giocatori unici) impegnato a contendersi un montepremi complessivo di 425.000 euro. Tra eliminazioni illustri e continui ribaltamenti, a spuntarla è stato Matteo Intiso. Il giocatore genovese ha saputo sfruttare al meglio una serie di colpi decisivi fino a salire sul gradino più alto del podio.

Sarebbe però sbagliato immaginare una cavalcata priva di ostacoli. Con 25 giocatori rimasti, Intiso si è trovato con appena un big blind dopo aver perso con coppia di Jack contro le donne di Sebastien Grax. Game over? Nemmeno per idea. Anziché diventare player out subito dopo, il giocatore italiano ha iniziato una rimonta incredibile, da vero e proprio “a chip and a chair”, come era accaduto a Bendinelli. Prima un raddoppio fortunoso sul river contro Roman Isaienko. Poi un altro double-up contro lo stesso Grax, fino a risalire sopra i dieci bui e raggiungere il tavolo finale con 1,8 milioni di chips.

Al final table, Matteo Intiso ha superato avversari pericolosi. In primis il pro olandese Tobias Peters, fermatosi in settima posizione dopo aver sfiorato la possibilità di vincere braccialetti in due giorni consecutivi. A seguire il lituano Saveikis, eliminato in quarta piazza. L’azzurro ha gestito la fase tre-handed con grande autorità, entrando nello spot decisivo con A-10 contro A-6 di Diac e Q-5 di Nezer: il board non ha fatto sorprese e Intiso si è laureato campione, portando a casa 82.350 euro e il suo primo braccialetto WSOP.

Si tratta del secondo miglior risultato per l’italiano in termini monetari, dopo i 117.350 euro del quarto posto nell’Euro Poker Millions di Rozvadov, ottenuto due mesi fa. Tuttavia il prestigio del braccialetto WSOPE è tutta un’altra cosa. Il curriculum di Matteo Intiso conta 25 itm dal 2023 a oggi, la maggior parte dei quali realizzati proprio a Rozvadov.

SHAUN DEEB, UNA LEGGENDA CHE CONTINUA

Poche ore più tardi, è stato Shaun Deeb a prendersi la scena, confermandosi uno dei giocatori più vincenti della sua generazione. Lo statunitense, già incoronato Player of the Year nel 2018 e nel 2025, ha centrato l’ottavo braccialetto in carriera vincendo l’evento #13, il prestigioso €25.000 No-Limit Hold’em GGMillion€.

Il torneo ha raccolto 38 ingressi (una ventina i giocatori unici) e un montepremi da 920.000 euro. Tra i protagonisti non sono mancati campioni come Martin Kabrhel e Renji Mao, entrambi eliminati nel corso del Day 2. Il final table ha visto Iago Savino presentarsi da chipleader, con Ioannis Angelou Konstas e lo stesso Deeb subito alle sue spalle.

LEGGI TUTTO L’ARTICOLO SU WWW. POKERSTARSNEWS.IT