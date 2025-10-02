SI HD

PRIMAVERA TV

SOLOCALCIO

Home » Calcio » Bologna, Italiano: “Non percepiamo il pericolo. Dobbiamo migliorare”

Bologna, Italiano: “Non percepiamo il pericolo. Dobbiamo migliorare”

di

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la fine della gara pareggiata in casa tra Bologna e Friburgo.

Nel post partita, Vincenzo Italiano ha commentato così:

“Muoviamo la classifica e portiamo a casa un punto nel nostro cammino europeo. L’obiettivo è chiaro: superare il primo turno. Togliamo lo zero in classifica e questo è un segnale. Il primo tempo mi è piaciuto, nella ripresa siamo calati, ma nell’ultimo quarto d’ora con l’ingresso di Rowe abbiamo ritrovato energia e creato pericoli. Vorrei vedere la squadra sempre con questa intensità. Skorupski ci ha permesso di strappare il pari, ma sono convinto che cresceremo: abbiamo ancora troppi margini per commettere errori simili. A volte non percepiamo il pericolo, ma è un aspetto che correggeremo”.

Fiorentina Italiano Como Bologna Champions League Torino
Vincenzo Italiano (LaPresse) – sportitalia.it

Sui cambi, l’allenatore ha aggiunto:

“Le sostituzioni servono a dare energia e ritmo. Con Bernardeschi e Rowe cercavamo proprio questo. Non è semplice entrare e spaccare la partita, soprattutto contro un avversario che nel secondo tempo mi ha impressionato. Rowe ci ha dato vivacità e dobbiamo continuare a cercare quell’impatto. Il Friburgo voleva rimontare e ci ha costretti a sbagliare. Ai nuovi arrivati ho detto che tutta la qualità che possediamo deve emergere. Io resto fiducioso: la squadra deve tornare ad essere brillante e feroce. Non lo siamo ancora, ma ci arriveremo”.

Sulla scelta di togliere Orsolini: “Col Genoa avevamo il controllo della gara e infatti è rimasto in campo, oggi invece ho dovuto sacrificare la sua presenza e al 70’ ho preferito inserire Bernardeschi. Ogni partita ha la sua dinamica. Orsolini in passato ha segnato anche quando non era in giornata, come con Lecce o Genoa, ma oggi la situazione era diversa”.

Sull’ingresso di Bernardeschi: “Quando Bernardeschi ritroverà la miglior condizione, il suo mancino potrà regalarci soddisfazioni importanti”.

SPORTITALIA Italia Sport Communication S.r.l. P.IVA 08674150969 Sportitalia via Gioacchino Belli, 14 CAP 20127 Milano Sportitalia

Testata giornalistica Aut.Trib. di Milano N° 262 del 31.10.2018 Contattaci: segnalazioni@sportitaliatv.com Direttore sito Gianluigi Longari

@2025  Italia Sport Communication Srl 

Redazione

Privacy Policy

Disclaimer

Change privacy settings
×