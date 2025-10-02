Bologna, Italiano: “Non percepiamo il pericolo. Dobbiamo migliorare”

Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza stampa dopo la fine della gara pareggiata in casa tra Bologna e Friburgo.

Nel post partita, Vincenzo Italiano ha commentato così:

“Muoviamo la classifica e portiamo a casa un punto nel nostro cammino europeo. L’obiettivo è chiaro: superare il primo turno. Togliamo lo zero in classifica e questo è un segnale. Il primo tempo mi è piaciuto, nella ripresa siamo calati, ma nell’ultimo quarto d’ora con l’ingresso di Rowe abbiamo ritrovato energia e creato pericoli. Vorrei vedere la squadra sempre con questa intensità. Skorupski ci ha permesso di strappare il pari, ma sono convinto che cresceremo: abbiamo ancora troppi margini per commettere errori simili. A volte non percepiamo il pericolo, ma è un aspetto che correggeremo”.

Sui cambi, l’allenatore ha aggiunto:

“Le sostituzioni servono a dare energia e ritmo. Con Bernardeschi e Rowe cercavamo proprio questo. Non è semplice entrare e spaccare la partita, soprattutto contro un avversario che nel secondo tempo mi ha impressionato. Rowe ci ha dato vivacità e dobbiamo continuare a cercare quell’impatto. Il Friburgo voleva rimontare e ci ha costretti a sbagliare. Ai nuovi arrivati ho detto che tutta la qualità che possediamo deve emergere. Io resto fiducioso: la squadra deve tornare ad essere brillante e feroce. Non lo siamo ancora, ma ci arriveremo”.

Sulla scelta di togliere Orsolini: “Col Genoa avevamo il controllo della gara e infatti è rimasto in campo, oggi invece ho dovuto sacrificare la sua presenza e al 70’ ho preferito inserire Bernardeschi. Ogni partita ha la sua dinamica. Orsolini in passato ha segnato anche quando non era in giornata, come con Lecce o Genoa, ma oggi la situazione era diversa”.

Sull’ingresso di Bernardeschi: “Quando Bernardeschi ritroverà la miglior condizione, il suo mancino potrà regalarci soddisfazioni importanti”.