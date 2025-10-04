Sport in lutto, se ne va un campione italiano: purtroppo non ce l’ha fatta

Il mondo dello sport piange uno dei suoi campioni, una notizia che ha lasciato senza parole tifosi e appassionati.

Lo sport non è soltanto competizione, cronometro e risultati. È molto di più. Chi segue con passione una disciplina, infatti, sa bene quanto un atleta possa diventare un punto di riferimento, un simbolo da ammirare, quasi parte della propria vita quotidiana.

Non è raro che i campioni riescano a entrare nel cuore dei tifosi al di là delle vittorie, perché rappresentano dedizione, sacrificio e quel sogno che molti avrebbero voluto vivere in prima persona. È per questo che, quando uno di loro ci lascia, il dolore va oltre il campo di gara, colpisce la comunità sportiva e si trasforma in lutto collettivo.

Lutto nello sport per la prematura scomparsa

In queste ore, purtroppo, il ciclismo italiano ha perso una delle sue figure più rappresentative degli anni Novanta e dei primi Duemila. Dopo una lunga malattia è morto a 52 anni Stefano Casagranda, ex ciclista professionista che ha saputo scrivere pagine importanti nella storia delle due ruote. Nato a Borgo Valsugana, in Trentino, nel 1973, Casagranda aveva intrapreso la carriera da professionista nel 1996, vestendo le maglie di squadre prestigiose come la MG Boys, la Riso Scotti, la Amica Chips, la Alessio e la Saeco.

La sua carriera è stata costellata da successi che i tifosi ricordano con orgoglio. Senza ombra di dubbio, il momento che rimane più impresso è la vittoria di tappa alla Parigi-Nizza del 1996, un biglietto da visita che annunciava l’arrivo di un corridore di grande talento. Poi arrivarono altri successi, come quello al Giro del Trentino nel 1998, che per lui aveva un sapore speciale visto che correva sulle strade di casa.

Non mancavano le affermazioni all’estero, con la vittoria alla Vuelta Castilla y León nel 2000, al Giro di Danimarca nel 2001 e al Regio Tour nel 2002. Momenti che lo consacrarono come un ciclista solido, capace di distinguersi in diversi scenari internazionali.

Chi lo ha conosciuto lo descrive come un uomo genuino, con la schiettezza tipica della sua terra, e con un amore viscerale per il ciclismo, quello fatto di fatica, rispetto e determinazione. La notizia della sua scomparsa ha lasciato tutti sgomenti: colleghi, ex compagni di squadra, dirigenti e tifosi si sono stretti nel ricordo di un atleta che ha saputo dare tanto a questo sport.

Il ciclismo, però, non dimentica i suoi protagonisti. Ogni pedalata di Casagranda resterà impressa nella memoria di chi lo ha visto gareggiare e in quella di chi, magari ancora bambino, si è innamorato della bicicletta guardandolo attaccare in salita o tagliare il traguardo a braccia alzate. Oggi, il suo nome torna a correre nel cuore di tutti, ma questa volta con la triste consapevolezza che non potremo più vederlo sorridere al termine di una gara.

La comunità sportiva piange un campione e un uomo, e il pensiero non può che andare alla sua famiglia e a chi gli è stato vicino in questi anni difficili. Perché se lo sport è fatto di eroi, Stefano Casagranda è stato senza dubbio uno di quelli che resteranno indimenticabili.