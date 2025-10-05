Jasmine Paolini, che batosta: Italia in lacrime

Jasmine Paolini campionessa azzurra ed una delle tenniste più amate del circuito, scuote i tifosi: per lei una vera batosta.

C’è sempre qualcosa di speciale quando scende in campo Jasmine Paolini. La tennista italiana, ormai diventata uno dei volti più amati del circuito WTA, ha conquistato il cuore dei tifosi non solo per i suoi risultati, ma per il modo in cui gioca: determinata, sorridente, grintosa fino all’ultimo punto.

In ogni suo match c’è la sensazione che nulla sia mai davvero perduto, che anche contro le avversarie più forti lei possa trovare la forza di reagire, colpo dopo colpo. Ed è proprio per questo che la notizia arrivata da Pechino ha lasciato l’amaro in bocca ai suoi fan.

Jasmine Paolini: per lei una batosta che potrebbe infrangere un sogno

Dopo giorni di grande tennis e vittorie convincenti, Paolini ha dovuto arrendersi nei quarti di finale a una ritrovata Amanda Anisimova, che si è imposta in rimonta dopo quasi tre ore di battaglia. Un match durissimo, tirato, intenso, di quelli che lasciano il segno non solo nel punteggio ma anche nella mente. Jasmine era partita bene, aggiudicandosi il primo set al tie-break con la solita grinta, ma poi la statunitense ha preso il controllo del gioco, imponendosi 6-7, 6-3, 6-4. Una sconfitta che brucia, senza ombra di dubbio, perché la semifinale era davvero a portata di mano.

La delusione, però, non deve cancellare il percorso straordinario della tennista toscana, che anche in Cina ha dimostrato di poter competere ad armi pari con le migliori del mondo. E se la sconfitta con Anisimova è una batosta dal punto di vista emotivo, dal lato della classifica le cose restano apertissime. Jasmine Paolini, infatti, resta ancora in corsa per le Finals di Riad, l’evento che chiuderà la stagione e che vedrà protagoniste le migliori otto giocatrici dell’anno.

Con i punti conquistati a Pechino, Paolini si è portata a soli 45 punti di distanza da Elena Rybakina, attuale numero otto della Race e titolare dell’ultimo pass disponibile per la prestigiosa kermesse saudita. Un margine minimo, che tiene accese le speranze di un traguardo che fino a pochi mesi fa sembrava un sogno lontano. Certo, servirà un ultimo sforzo nelle prossime settimane, ma la sensazione è che Jasmine ci creda davvero, come sempre.

La sua stagione, del resto, parla chiaro. Dalla finale al Roland Garros ai trionfi nei tornei estivi, la Paolini è cresciuta sotto ogni punto di vista: tecnica, mentale e fisica. Ha imparato a gestire la pressione, a lottare anche nei momenti più complicati, a trasformare ogni sconfitta in un’occasione per migliorarsi. E anche questa caduta contro Anisimova, per quanto dolorosa, sembra avere già il sapore di una nuova rinascita.

A fine partita, il suo volto tradiva delusione ma anche orgoglio. Perché sa di aver dato tutto, e sa che la sua corsa non è finita. Una frase semplice, ma che riassume alla perfezione il suo spirito. Jasmine Paolini non molla, non si arrende e continua a inseguire quel posto tra le regine del tennis mondiale. E se c’è una cosa che ha dimostrato più volte, è che i sogni, con lei, non sono mai troppo lontani.