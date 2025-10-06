In 14 per il PS Open di Malta. Aniulis leader nel Final Day, Boatman, Carbo e Marquez inseguono, Donato De Bonis ultimo italiano

E’ stata una giornata spettacolare e piena di emozioni quella vissuta oggi nella pokeroom dell’Hotel Intercontinental di St. Julian’s, a Malta. Le luci della ribalta appartengono al Day3 del PS Open Main Event, che nell’arco di 8 livelli da 60 minuti ciascuno ha visto il field passare da 79 giocatori agli ultimi 14.

Al comando c’è il lituano Evaldas Aniulis, giocatore molto attento e anche un po’ sornione, che è uscito alla distanza sfruttando al meglio le situazioni presentatesi negli ultimi due livelli di giornata. Aniulis ha messo in busta 7.425.000 chips, pari a 59 bb del livello 30, il primo del final day. Lo insegue a breve distanza il bielorusso Siarhei Sochneu, con uno stack di 6.875.000, mentre è terzo il pro britannico Scott Margereson a quota 6.550.000.

Oltre a Margereson, ci sono altri due giocatori molto noti: il super veterano Barny Boatman (6°), e la spagnola Ana Marquez (12a), ultima quota rosa del torneo. Buon Day3 anche per Gerard Carbo, connazionale della Marquez, capace di dare spettacolo grazie a tanta aggressività preflop e in particolare con una giocata davvero fantastica. L’abbiamo raccontata in un precedente articolo.

Niente Final Day invece per il n.3 tedesco Rainer Kempe (30°), per il due volte finalista nel ME WSOP Kenny Hallaert (29°), per il grinder austriaco Thomas Muehloecker (33°) e per David Kaufman, runner-up nell’EPT ME di Parigi 2024 dietro a Boatman.

E gli italiani? Purtroppo la giornata non si è conclusa nel migliore dei modi per gli “azzurri”. 10 alla partenza, 6 a metà strada, uno solo alla fine: Donato De Bonis che ha chiuso all’11° posto con 2.675.000 chips, merito di una gestione molto attenta dello stack.

Gli altri italiani sono usciti in questo ordine:

16 Antonio Merone Italy €17.250 18 Angelo Vietti Italy €14.350 19 Leonardo Romeo Italy €14.350 21 Dario Pieruzzini Italy €12.000 22 Francesco Di Profio Italy €12.000 24 Alessandro La Cava Italy €10.000 52 Antonio Scala Italy €6.500 61 Giuseppe Dedoni Italy €5.500 63 Simone Demasi Italy €5.650

Queste invece sono le 14 posizioni alla vigilia del Final Day del PS Open Malta 2025:

Il resto è nella sintesi del Day3 che trovato qui sotto.

LIVELLI 21-24

Negli ultimi 10 minuti del livello 21 non succede granché, ma basta attendere il successivo per assistere alle prime due eliminazioni di giocatori italiani.

L’apripista in negativo è Simone Demasi che si trova con set di due su questo board al turn: 5♥7♣K♦2♠. Betta 140k e riceve il call del player ucraino – ma residente in Italia – Vasyl Palandiuk. Al river Q♣ Demasi punta ancora e poi chiama lo shove dell’avversario: purtroppo è coolerato dal set di 5 centrato al flop da Palandiuk.

Poi tocca a Giuseppe Dedoni che esce in un all-in a tre: coppia di 10 per l’azzurro, di 8 per Mohamed-Said Taghla e infine A♦K♣ per Margereson. Al flop arriva subito l’A♦ che porta avanti il britannico. Ci resta fino alla fine, per un doppia eliminazione che inizia la sua scalata al chipcount.

Curiosa invece l’azione tra Dario Pieruzzini e Antonio Scala. Entrambi giocano in slow play per intrappolare l’avversario fino al river, poi all-in e showdown. Ecco la sorpresa: AA vs AA e split pot!

Nel finale del livello 24, Tom Fuchs azzoppa Thomas Muehloecker: sprecone il top player austriaco, nonostante fosse il più titolato del gruppo insieme a Boatman. Anche Mateusz Moolhuizen, vincitore del ME FPS a Parigi nel 2024, subisce un duro colpo dal tedesco Kaufman che incassa il pot con AK vs K8 e Kappa sul board. Boatman, invece, trova subito due volti gli Assi nei primi livelli e torna in gara, mentre in sala sono rimasti 47 giocatori.

