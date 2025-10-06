PS Open Main Event di Malta: Gerard Carbo regala la giocata del torneo!

Succede spesso che, quando un torneo di poker con struttura professionale si avvicina agli ultimi tre tavoli (circa 24 giocatori per capirci), il gioco si faccia più prudente. Le azioni spettacolari diminuiscono, perché nessuno vuole sprecare i gettoni in vista di payout che iniziano a farsi interessanti. Una fase un po’ noiosa, in sostanza, fino a quando non arriva qualcuno a dare lo scossone.

Nel caso del PS Open Main Event di Malta 2025 si tratta di una giocata ai limiti della realtà, alla quale abbiamo assistito nel Day3 del torneo. Il protagonista si chiama Gerard Carbo Santamaria, giocatore spagnolo salito alla ribalta nel post pandemia. Carbo ha già dato qualche saggio della sua abilità con le carte, centrando anche risultati di valore nell’European Poker Tour (28° a Montecarlo nel 2024 e 11° a Cipro nel 2023) e accumulando quasi 300mila dollari soltanto negli ultimi due anni. Ma quello che ci ha regalato oggi nella pokeroom allestita all’interno dell’Hotel Intercontinental di St. Julian’s entra di diritto nell’elenco delle giocate che hanno fatto la storia del poker.

L’azione si svolge a metà del Livello 27, quando in sala ci sono 28 giocatori su quattro tavoli da sette. I bui sono 30.000/60.000 big blind ante 60.000. Il danese Sebastian Mortensen apre 120.000 da under the gun. Tutti i giocatori al tavolo, compresi gli italiano Dario Pieruzzini, Antonio Merone e Angelo Vietti, foldano. L’azione arriva così a Garard Carbo, in quel momento tra i primi cinque in classifica, il quale decide di rilanciare a 405.000. Mortensen chiama.

Flop: J♥A♠J♦. Lo spagnolo c-betta 90.000 e riceve un altro call.

Turn: 3♥. Carbo prosegue con l’aggressione, bettando 170.000. Adesso però Mortensen non ci sta e alza la posta fino a 475.000. Il suo avversario ci pensa un po’ e alla fine chiama.

River: 5♦. Gerard Carbo questa volta fa check e in risposta riceve l’all-in da 735.000 chips del danese. Il giocatore spagnolo entra nel think-tank per qualche minuto e ne esce con un “call” che obbliga Mortensen a mostrare 10♠10♣. La meraviglia si manifesta davanti al K♦K♥ di Carbo, autore di un hero call difficilissimo su un board con un Asso e due Jack, e ciononostante trovato. La doppia coppia superiore di Carbo elimina Sebastian Morten e manda lo spagnolo in testa al chipcount.

Cercheremo di scoprire il “thinking process” di Garard Carbo, ma nel frattempo ci godiamo lo spettacolo

LEGGI TUTTI GLI ARTICOLI SU WWW.POKERSTARSNEWS.IT