Vuoi per la partenza sprint che aveva fatto sperare che fosse tutto passato, vuoi per l’indole agguerrita di Igor Tudor, ma i tifosi della Juventus sono passati dall’esaltazione allo sconforto in poche settimane. Nell’ultima uscita contro il Milan è arrivato uno 0-0 decisamente troppo deludente per i bianconeri, che non hanno offerto una prestazione all’altezza delle aspettative: emblematici i fischi dello Stadium alla fine dei 90 minuti. Troppi poi in generale i cinque pareggi consecutivi raccolti dai bianconeri nelle ultime cinque gare fra campionato e Champions: la Juventus sembra non saper più come si vinca.

Ed ora emerge un particolare che, inserito in questo contesto, non è indifferente. Nonostante una partenza da Torino certamente non tutta rose e fiori, alcuni supporters della Signora hanno mostrato di non aver dimenticato l’ex allenatore Thiago Motta, esonerato dopo l’ultima annata.

Juventus, la pareggite Tudor riaccende i social per Motta: i tifosi lo vogliono in panchina

Sotto un post pubblicato dalla moglie dell’allenatore, molti fan hanno lasciato messaggi affettuosi per il loro ex tecnico. Tra i più frequenti: “Ci manchi mister”. C’è anche chi non riesce a digerire la decisione della dirigenza di interrompere il rapporto con lui: “Credevo davvero nel progetto con te, mister. Spero di rivederti presto in un’altra squadra per poterti continuare a seguire”. Alcuni, invece, puntano il dito contro la squadra: “Con Thiago la Juve esprimeva un gioco migliore. Peccato che i giocatori abbiano abbandonato il progetto sul più bello. Colpa di una società troppo debole”.

Insomma, nonostante la conclusione del rapporto decisamente brusca a livello mediatico, quello fra Thiago Motta e la Juventus rimane un (ex) matrimonio che continua a far discutere e a dividere i supporters della Signora.