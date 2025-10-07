Svilar svela il legame con Matic: la frase sulla mancanza di cibo lascia senza parole

Non tutti sanno che il portiere della Roma, Mile Svilar, e il centrocampista del Sassuolo, Nemanja Matic, condividono un rapporto che dura da molti anni. Non solo per il periodo condiviso assieme alla Roma, ma anche ai tempi in cui Matic giocava nel Chelsea. Lo stesso Svilar infatti in una intervista congiunta rilasciata a Sky Sport ha raccontato un aneddoto che risale a quando aveva appena 10 anni.

Questo il suo racconto: “Da quanto conosco Matic? Il mio rapporto con lui dura da tanti, tanti anni fa” – ha detto. “Da quando ho dormito per la prima volta a casa sua a Londra, quando giocava al Chelsea e io avevo 10 anni. Avevo un letto, ma ho ancora fame perché non aveva niente da mangiare a casa (ride, n.d.r.)”. I due infatti condividono gli stessi procuratori e a 10 anni per quasi una settimana Svilar era stato mandato a dormire a casa di Matic.

Lo stesso Matic rincara la dose: “Non so quanti giorni era rimasto a dormire da me. Ma il primo giorno si sveglia alle 7 del mattino e a gesti mi dice: ‘Nemanja, Nemanja, mangiare’. Ma io gli risposi: ‘Non c’è niente, vai via!’“, spiega ridendo.

Le parole di Svilar su Matic: dalla frase sul cibo ai consigli

Svilar ha poi aggiunto: “Lui è sempre stato uno che dà consigli, una bravissima persona: per me è sempre stato un esempio, pur restando un anno alla Roma è stato bellissimo, è una grande persona e un gran calciatore. È un peccato aver giocato solo un anno insieme, ma lui sa che gli voglio bene“.

Spazio anche per l’attualità: la Roma ha iniziato come meglio non poteva almeno a livello di risultati, in questo primo scorcio di stagione. 15 punti in 6 partite raccontano di un cammino quasi perfetto in campionato, testimoniato dal primo posto in classifica dei giallorossi condiviso con il Napoli di Antonio Conte. Parlando del nuovo tecnico Gian Piero Gasperini, Svilar ha detto: “Gasperini sta portando tanta mentalità vincente, gli allenamenti sono come le partite, lui ci tiene molto e andiamo avanti così”.

Alla ripresa dopo la sosta arriverà un test decisamente probante per testare le reali intenzioni dei giallorossi in questa annata. Sabato 18 ottobre allo stadio Olimpico nella capitale la squadra di Gasperini ospiterà l’Inter di Cristian Chivu, che dopo un inizio non esaltante si è decisamente rimessa in carreggiata, convincendo e raccogliendo 5 vittorie consecutive fra campionato e Champions League. Gasp potrà sicuramente contare su uno dei veri fuoriclasse della sua rosa, o aspirante tale: Mile Svilar, che fino a questo livello ci è arrivato anche con i consigli e con le dritte di uno come Nemanja Matic.