Da Vlahovic a Icardi, occhio alle occasioni: i migliori affari a scadenza nel 2026

Si avvicina il mercato di gennaio, nel quale sarà possibile portarsi avanti con alcune occasioni fra i giocatori che andranno in scadenza di contratto nel 2026: da Vlahovic della Juventus a Icardi, oggi al Galatasaray, vediamo i profili più appetibili.

In tempi di pausa per le Nazionali la squadre di club del mondo del calcio hanno il tempo di fare i primi bilanci, ma anche di cominciare a riflettere sui colpi del futuro in chiave mercato e soprattutto sulle possibili occasioni, sulle quali è bene muoversi in anticipo. Ci sono ad oggi molti giocatori che andranno a scadenza di contratto nell’estate del 2026, che già da gennaio saranno liberi di accordarsi con una nuova squadra: da Dusan Vlahovic della Juventus fino a Mauro Icardi del Galatasaray, per arrivare a Lewandowski e Benzema, i nomi di primo piano non mancano.

Da Vlahovic a Icardi, i migliori affari a scadenza nel 2026

PORTIERI – Thibaut Courtois avrà anche 33 anni, ma chi si sente di dirgli che non ha più tanto da dare al mondo del calcio? Il rinnovo con il Real Madrid non è ancora arrivato per l’eroe di mille battaglie. Attenzione alla situazione di Mike Maignan (30 anni) al Milan: al momento ogni trattativa per il suo prolungamento sembra congelata, per uno dei pilastri degli ultimi anni. Il suo potrebbe trasformarsi presto in un vero e proprio caso, se non risolto. Fra i portieri a scadenza anche Yann Sommer (36 anni) con l’Inter, Yassine Bounou con l’Al-Hilal e Manuel Neuer con il Bayern Monaco (39 anni). Insomma le occasioni anche fra i pali non mancano.

DIFENSORI – Non mancano le occasioni nemmeno fra i difensori. Dani Carvajal (33 anni) non ha bisogno di presentazioni per tutto ciò che ha vinto, ma il suo rapporto è indissolubilmente legato al Real Madrid. Che farà Andreas Christensen (29 anni) con il Barcellona? Sparito dai radar invece Merih Demiral visto che gioca all’Al-Ahli, ma avendo ancora 27 anni può pensare ad un ritorno nei migliori campionati. Fra i nomi più interessanti anche Lucas Digne (31 anni, all’Aston Villa), Juan Foyth (27 anni, argentino del Villarreal), Raphael Guerreiro (31 anni, del Bayern Monaco), Harry Maguire (32 anni, al Manchester United), Andrew Robertson (31, Liverpool), Antonio Rudiger (32, Real Madrid), John Stones (31, Manchester City) e Dayot Upamecano (26, Bayern Monaco)

CENTROCAMPISTI – Arriviamo ai centrocampisti, dove ci sono anche Rolando Mandragora della Fiorentina, Weston McKennie della Juventus e Lorenzo Pellegrini alla Roma. Fra i ‘cavalli di ritorno’ ecco Frank Kessié, che a 28 anni gioca all’Al-Ahli, poi Marcelo Brozovic (32, Al-Nassr) e Sergej Milinkovic-Savic (30, Al-Hilal). Spiccano anche Rodrigo Bentancur (28, Tottenham), Frenkie de Jong (28, Barcellona), Leon Goretzka (30, Bayern), Ruben Neves (28, Al-Hilal) e Bernardo Silva (30, Manchester City).

ATTACCANTI – Qui arrivano i nomi che stuzzicano di più. Fa già molto discutere la situazione di Dusan Vlahovic alla Juventus: la separazione appare ormai sempre più inevitabile. In Italia si parla di possibile rinnovo per Paulo Dybala alla Roma. Fra le “vecchie glorie” che hanno ancora voglia di dire la loro ci sono Karim Benzema (37, Al-Ittihad), Robert Lewandowski (36, Barcellona), Sadio Mané (33, Al-Nassr). Che farà poi Mauro Icardi con il Galatasaray? Il rapporto sembra ormai concluso a 32 anni. Attenzione anche a Memphis Depay (31, Corinthians) e Roberto Firmino (33, Al-Ahli).