Succede nella China League One 2025: il centrocampista 31enne Samuel Asamoah è protagonista di un grave incidente. Le immagini sono tremende così come i rischi per le sue condizioni mediche.

Grave incidente durante la 25ª giornata della China League One 2025, andata in scena il 5 ottobre: Samuel Asamoah, centrocampista 31enne del Guangxi Pingguo, ha subito una lesione spinale molto seria dopo uno scontro in campo contro il Chongqing Tonglianglong. Le immagini sono forti e al momento il giocatore corre il rischio di poterne risentire per il resto della sua vita. Dal video si intuisce immediatamente come il giocatore abbia risentito di un fortuito scontro di gioco andando a sbattere contro i tabelloni pubblicitari ed ora bisognerà attendere cosa diranno i medici per capire come uscirà da questa vicenda nonostante delle cure immediate.

Samuel Asamoah, il video dell’incidente: rischio paraplegia

Nel corso del match, Asamoah è stato violentemente spinto da un avversario, finendo fuori dal rettangolo di gioco e impattando con forza contro i pannelli LED a bordo campo. Il colpo alla zona cervicale è stato talmente forte da farlo perdere i sensi sul colpo. L’arbitro ha interrotto immediatamente la partita per permettere i soccorsi, e il giocatore è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Nanning, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Gli accertamenti medici hanno rilevato fratture alle vertebre cervicali dalla C2 alla C6, con un rischio concreto di paralisi permanente, dato il possibile coinvolgimento del midollo spinale. Le sue condizioni, pur essendo stabili, restano gravi dal punto di vista neurologico. I medici stanno monitorando attentamente l’evoluzione del quadro clinico e hanno programmato un intervento chirurgico per l’8 ottobre, cruciale per tentare di limitare i danni a lungo termine.

🚨 During the 25th round of the 2025 China League One on Oct 5, Guangxi Pingguo player Asamoah suffered a severe spinal injury after being violently pushed off the field and hitting an LED screen. He was diagnosed with C2–C6 fractures and faces a risk of high paraplegia. Surgery… pic.twitter.com/mduD0xPgI7 — Shanghai Daily (@shanghaidaily) October 6, 2025

Il profilo di Samuel Asamoah

A complicare ulteriormente la situazione per il club cinese, anche Huang Wei, compagno di squadra di Asamoah, ha subito un infortunio che lo terrà fuori fino al termine della stagione.

Nato in Togo nel 1994, Asamoah ha maturato la maggior parte della sua carriera calcistica in Europa, militando nei campionati di Belgio e Romania con le maglie di Sint-Truiden, Eupen e FCU Craiova. Nell’estate del 2024 ha intrapreso una nuova avventura in Asia, firmando con il Guangxi Pingguo per competere nella seconda serie cinese.