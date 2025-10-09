Il calcio dei club è fermo, spazio alle Nazionali: l’obiettivo di tutti è quello della Coppa del Mondo che si giocherà nell’estate 2026 fra Stati Uniti, Canada e Messico. C’è chi ha già raggiunto il traguardo, chi sa già di non esserci e chi è in piena lotta per sperare di non mancare l’appuntamento, Italia compresa. Di Paese in Paese, c’è chi ha scelto di affidarsi a tecnici “autoctoni”, come l’Italia con Gennaro Gattuso, e chi invece ha preferito affidarsi ad uno straniero, si veda il Brasile con il nostro Carlo Ancelotti. Ma quali sono gli allenatori delle Nazionali più pagati al mondo? Vediamo di seguito la top 10 dei più ricchi: in questa graduatoria ci sono due italiani, ma non il ct azzurro Gattuso.

La top 10 dei ct più pagati al mondo: presenti due italiani

10° posto: Lionel Scaloni (Argentina) 2,3 milioni di euro. Ad aprire la top ten è la guida dell’Argentina, Lionel Scaloni. Commissario tecnico dell’Albiceleste che ha vinto il Mondiale in Qatar nel 2022. Ex difensore di Lazio e Atalanta, guida l’Albiceleste dal 2018. Con un contratto rinnovato fino a fine 2026, percepisce uno stipendio annuo di 2,3 milioni di euro.

9° posto: Gustavo Alfaro (Paraguay) 2,5 milioni di euro. Dopo aver assunto la guida del Paraguay, Alfaro ha riportato entusiasmo e risultati, centrando la qualificazione al prossimo Mondiale. Il tecnico argentino guadagna 2,5 milioni di euro l’anno con un accordo valido fino al 2026.

8° posto: Ronald Koeman (Olanda) 3 milioni di euro. Tornato alla guida della nazionale olandese nel 2023, Koeman prepara la sua prima esperienza da CT in Coppa del Mondo. Il suo contratto da 3 milioni di euro annui scadrà nell’estate del 2026.

7° posto: Marcelo Bielsa (Uruguay) 3,5 milioni di euro. Figura iconica del calcio sudamericano, Bielsa è noto per le sue idee rivoluzionarie e l’approccio tattico innovativo. Alla guida dell’Uruguay dal 2023, percepisce 3,5 milioni di euro all’anno.

6° posto: Didier Deschamps (Francia) 3,8 milioni di euro. Campione del mondo sia da calciatore che da allenatore, Deschamps è alla guida della Francia dal 2012. Il CT dei Bleus guadagna 3,8 milioni di euro annui, forte di un ciclo ricco di successi e continuità.

5° posto: Roberto Martinez (Portogallo) 4 milioni di euro. Dal 2023 al timone del Portogallo, Martinez ha l’obiettivo di massimizzare il talento a disposizione, compreso quello di Cristiano Ronaldo. Per il suo ruolo percepisce 4 milioni di euro a stagione.

4° posto: Fabio Cannavaro (Uzbekistan) 4 milioni di euro. Cannavaro ha accettato la sfida di guidare l’Uzbekistan in vista del suo primo storico Mondiale. L’ex capitano della Nazionale italiana ha firmato un biennale da 4 milioni annui, con possibilità di rinnovo.

3° posto: Julian Nagelsmann (Germania) 4,9 milioni di euro. Chiamato a rilanciare la Germania dopo le recenti delusioni, Nagelsmann è uno dei tecnici più giovani e promettenti in circolazione. Il suo ingaggio ammonta a 4,9 milioni di euro l’anno.

2° posto: Thomas Tuchel (Inghilterra) 5,9 milioni di euro. Tuchel è stato scelto a inizio 2025 come nuova guida inglese: è solamente la terza volta che l’Inghilterra sceglie uno straniero (in passato è successo anche a Fabio Capello).

1° posto: Carlo Ancelotti (Brasile), 9,5 milioni di euro. In vetta alla classifica c’è Carlo Ancelotti, scelto dal Brasile per guidare la Seleção fino al prossimo Mondiale dopo la chiusura del contratto con il Real Madrid.