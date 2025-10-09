Lutto in Argentina: la notizia che sconvolge il Boca Juniors

Un lutto terribile ha colpito il Boca Juniors e tutto il calcio Argentino, a 69 anni è infatti venuto a mancare il tecnico degli Xeneises Miguel Angel Russo.

Boca Juniors in lutto, è scomparso Miguel Angel Russo

Al termine di una lunga battaglia contro il cancro è scomparso all’età di 69 anni l’allenatore del Boca Juniors Miguel Angel Russo. Gli ultimi mesi erano stati travagliati per lui prima il ricovero in ospedale poi il rientro a casa nelle ultime settimane però la malattia si è aggravata con l’allenatore degli Xeneises che è stato costretto al ricovero forzato a casa dove era ricoverato in prognosi riservata e dove si è spento poche ore fa. Un lutto fortissimo che colpisce non solo il Boca Juniors, ma tutto il mondo del calcio. Da giocatore, Miguel Angel Russo è stato un centrocampista e ha giocato solo nell’Estudiantes dal 1975 al 1988, arrivando a giocare anche 17 volte con la Nazionale segnando un gol. Da giocatore ha vinto 2 Campionati Argentini.

I successi da allenatore

Da allenatore invece è stato un girovago dalla prima esperienza al Lanus nel 1989 all’ultima quella al Boca Juniors, la terza con gli Xeneises per lui. Nel mezzo tantissime squadre, Estudiantes in due occasioni, Universidad de Chile, Rosario Central in 5 occasioni, Salamanca, Moarcas Morelia Colon, Los Andes, Velez Sarsfield in due occasioni, San Lorenzo in due occasioni, Racing Club, Millonarios, Alianza Lima, Cerro Porteno e Al-Nassr. Tanti i successi da allenatore, ha vinto 1 Copa Libertadores nel 2007 con il Boca Juniors, 2 Campionati Argentini con Velez e Boca Jrs. Un Campionato Colombiano con i Millonarios. Una Copa de La Liga Profesional con il Rosario Central, il suo ultimo trofeo. Una Copa Diego Armando Maradona con il Boca Juniors, oltre a 3 Primera B Nacional con Lanus, Estudiantes e Rosario Central. Un Palmares ricco e pieno di successi, quello di Miguel Angel Russo.