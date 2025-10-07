Boca Juniors: tristezza e angoscia per le condizioni di Miguel Russo. Difficile ritorno in campo: sabato c’è il Barracas Central

Se in campionato le cose in casa Boca Juniors sembrano andare meglio, fuori dal terreno di gioco non è proprio così. Le condizioni del tecnico degli Xeneises, Miguel Angel Russo non migliorano. Russo è infatti attualmente ricoverato a casa in prognosi riservata.

Miguel Russo, ansia per il tecnico del Boca: il comunicato

Tutto il mondo del Boca Jrs è così ora in attesa di notizie sulle condizioni di salute di Miguel Russo. Oltre alle dedica di Claudio Úbeda e a quella di Leandro Paredes dopo la vittoria contro il Newell’s, durante tutta la giornata di lunedì sono stati pubblicati messaggi di sostegno da parte dei tifosi sui social network. Questo il testo del comunicato: “Il Club Atlético Boca Juniors informa che Miguel Ángel Russo è ricoverato a domicilio con prognosi riservata, sotto la costante assistenza del suo team medico e dello staff medico del Club. Siamo vicini a Miguel e alla sua famiglia in questo momento”.

El Club Atlético Boca Juniors informa que Miguel Ángel Russo se encuentra cursando una internación domiciliaria con pronóstico reservado, recibiendo atención permanente de su equipo médico y del cuerpo médico del Club. Acompañamos a Miguel y su familia en este momento. pic.twitter.com/T108lrmkUv — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 7, 2025

Boca Jrs, momento complicato: come ci si prepara al Barracas

La decisione del club di rilasciare un bollettino medico sull’allenatore denota la gravità delle sue condizioni. Infatti, nemmeno quando Miguel è stato ricoverato per cinque giorni nella clinica Fleni, il Boca aveva fornito informazioni sul suo stato di salute. In questo caso, la decisione di comunicare le sue condizioni è stata influenzata anche dalle diverse versioni che sono circolate lunedì e, soprattutto, nelle ultime ore.

Il suo staff tecnico, guidato da Úbeda che lo sta sostituendo nei match di campionato e Juvenal Rodríguez, è molto vicino a Russo, ed in contatto con lui e la sua famiglia. Lunedì gli hanno fatto visita a casa sua e mantengono un dialogo costante. Dopo il 5-0 al Newell’s, Sifon ha parlato così’: “Durante tutta la settimana noi dello staff tecnico siamo stati in contatto con Miguel, siamo stati a casa sua e lui è al corrente di tutto quello che stiamo facendo. Anche se non è fisicamente presente agli allenamenti, è al corrente di tutto e delle decisioni che stiamo prendendo”. Sabato alle ore 19.30 il Boca Jrs scenderà in campo contro il Barracas in trasferta. La curiosità sarà tutta per la presenza o no di Miguel Angel Russo al momento molto complicata. La gara sarà visibile sul Canale 60 DTT.