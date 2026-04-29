Giro d’Italia, parla Cairo: “Tornare a Roma un piacere”

Urbano Cairo presenta il Giro d’Italia
Così Urbano Cairo nella conferenza stampa di presentazione del Giro d’Italia 2026 a Roma: “Tornare a Roma la 4° volta di fila è un grande piacere. L’anno scorso è stata una giornata bellissima, una tappa straordinaria. Centinaia di migliaia di persone che hanno seguito il Giro. C’è un arrivo diverso, ma ne parleremo poi, non voglio spoilerare nulla. Il Giro che arriva a Roma, uno teatro a cielo aperto, è una cosa che abbiamo voluto fortemente.
Nel primo anno eravamo in apprensione, poi è stato tutto un crescendo. siamo contentissimi. Partirà dalla Bulgaria il giro, c’è tanta voglia del Giro d’Italia non solo qui ma anche all’estero. Un Paese che ospita il giro d’Italia ha una ricaduta pazzesca per il turismo. Quest’anno avremo 18 tappe in Italia, il prossimo anno ne avremo 21. Significa essere una grande promozione del nostro Paese in giro per il mondo. Bene Roma e bene il Giro”.