Giro d’Italia, parla Cairo: “Tornare a Roma un piacere”

Il Giro d’Italia 2026 si svolgerà dall’8 al 31 maggio, con partenza da Nessebar in Bulgaria e arrivo a Roma, per un totale di 3.459 km distribuiti in 21 tappe. Giro d’Italia 2026, ha preso parola oggi a Roma, alla conferenza di presentazione della corsa, il presidente delRCS MediaGroup, Urbano Cairo. Argomento delle sue dichiarazioni non solo il grande piacere di tornare per la 4^ volta a Roma ma anche il racconto del Giro che sarà. Dalla partenza all’arrivo per tutte le 21 tappe, 18 delle quali si svolgeranno in Italia, la partenza sarà invece all’estero. Si inizierà infatti in Bulgaria l’8 di maggio a Nessebar. Una corsa che si promette di essere spettacolare e di grande promozione per l’Italia nel Mondo. Ecco le dichiarazioni di Urbano Cairo. In vista del, ha preso parola oggi a Roma, alla conferenza di presentazione della corsa, il presidente del Torino e di. Argomento delle sue dichiarazioni non solo il grande piacere di tornare per la 4^ volta ama anche il racconto del Giro che sarà. Dalla partenza all’arrivo per tutte le 21 tappe, 18 delle quali si svolgeranno in Italia, la partenza sarà invece all’estero. Si inizierà infatti inl’8 di maggio a. Una corsa che si promette di essere spettacolare e di grande promozione per l’nel Mondo. Ecco le dichiarazioni di Urbano Cairo.

Urbano Cairo presenta il Giro d’Italia

Così Urbano Cairo nella conferenza stampa di presentazione del Giro d’Italia 2026 a Roma: “Tornare a Roma la 4° volta di fila è un grande piacere. L’anno scorso è stata una giornata bellissima, una tappa straordinaria. Centinaia di migliaia di persone che hanno seguito il Giro. C’è un arrivo diverso, ma ne parleremo poi, non voglio spoilerare nulla. Il Giro che arriva a Roma, uno teatro a cielo aperto, è una cosa che abbiamo voluto fortemente.

Nel primo anno eravamo in apprensione, poi è stato tutto un crescendo. siamo contentissimi. Partirà dalla Bulgaria il giro, c’è tanta voglia del Giro d’Italia non solo qui ma anche all’estero. Un Paese che ospita il giro d’Italia ha una ricaduta pazzesca per il turismo. Quest’anno avremo 18 tappe in Italia, il prossimo anno ne avremo 21. Significa essere una grande promozione del nostro Paese in giro per il mondo. Bene Roma e bene il Giro”.