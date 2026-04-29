Rivoluzione IFAB, cambiano le regole del calcio: le novità

Niente più casi Prestianni-Vinicius o Senegal-Marocco. L’IFAB ha deciso di metterci un punto rivoluzionando il regolamento del calcio. L’annuncio di Collina e Infantino.

In una riunione svoltasi a Vancouver nella giornata di ieri si è deciso di modificare parte del regolamento del calcio. Dopo quanto successo in Benfica-Real Madrid e Senegal-Marocco sono stati presi due provvedimenti diversi. L’episodio Prestianni-Vinicius ha infatti fatto giurisprudenza, d’ora in poi se un calciatore si coprirà la faccia in un momento concitato del match potrà essere espulso. Non solo perché anche la finale di Coppa d’Africa, Senegal-Marocco ha portato ad una modifica. Infatti i calciatori che lasceranno il campo per protesta contro una decisione arbitrale verranno espulsi. Non solo anche chi inciterà a lasciare il terreno di gioco verrà espulso, la squadra coinvolta inoltre perderà a tavolino.

Il comunicato di Infantino

Così Infantino su Instagram: “In occasione di una riunione straordinaria dell’International Football Association Board (IFAB) tenutasi a Vancouver, sono state prese alcune decisioni fondamentali per tutelare l’integrità del nostro sport e garantire che il rispetto reciproco continui a essere il principio guida del calcio a tutti i livelli.

Abbiamo concordato all’unanimità che, a discrezione dell’organizzatore della competizione, qualsiasi giocatore che si copra la bocca in una situazione di scontro con un avversario possa essere sanzionato con un cartellino rosso. Inoltre, a discrezione dell’organizzatore della competizione, l’arbitro potrà sanzionare con un cartellino rosso qualsiasi giocatore che abbandoni il campo di gioco per protestare contro una sua decisione. Questa nuova regola si applicherà anche a qualsiasi dirigente della squadra che inciti i giocatori ad abbandonare il campo di gioco“.

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I ringraziamenti

Il comunicato si conclude così: “Ringrazio tutte le parti interessate per il tempo dedicato, i preziosi contributi e l’allineamento su queste importanti questioni, che sono stato gestite in un processo di consultazione guidato dalla FIFA. Queste modifiche saranno implementate in occasione della prossima Coppa del Mondo FIFA 2026 e tutti gli altri organizzatori di competizioni potranno decidere se applicare le modifiche prima che entrino in vigore il 1° luglio 2026“.

Le parole di Collina

Così Pierluigi Collina: “Oggi durante il meeting speciale dell’IFAB a Vancouver durante il Congresso della Fifa abbiamo preso due decisioni per tutelare l’immagine del calcio. Questa è una cosa importante, veramente importante. In pratica i calciatori che si copriranno il volto durante un momento concitato del match potranno essere espulsi. Questo è un gesto altamente antisportivo e come tale va punito. Noi dobbiamo educare le nuove generazioni di calciatori e tifosi e impedire che vengano a contatto con esempi negativi. La seconda decisione è quella di punire con il cartellino rosso quei calciatori che abbandoneranno il campo per protestare contro una decisione arbitrale. Puniremo con il rosso anche chi istigherà a lasciare il campo. La squadra che lo farà perderà la partita a tavolino“.