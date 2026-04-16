Iran ai Mondiali? Il Ct e il presidente della FIFA chiari: il doppio messaggio esclude l’Italia

Le dichiarazioni del ct dell’Iran e del presidente della FIFA confermano la volontà della Nazionale di partecipare ai prossimi Mondiali che si disputeranno in Nord America.

Nonostante le tensioni geopolitiche e il conflitto in corso con gli Stati Uniti, il movimento calcistico iraniano non sembra intenzionato a fare passi indietro. Da Teheran arrivano segnali di ferma volontà: il Team Melli sta già la spedizione americana in vista dei prossimi Mondiali. Le parole del presidente della FIFA, Gianni Infantino, ai microfoni della CNBC, tracciano una linea netta:

“L’Iran? Speriamo che per allora la situazione sia tranquilla; questo aiuterebbe sicuramente. L’Iran deve venire, ovviamente. Rappresentano il loro popolo. Si sono qualificati. I giocatori vogliono giocare. Devono giocare perché lo sport deve rimanere separato dalla politica. Ora, non viviamo sulla luna, viviamo sul pianeta Terra, ma se non c’è nessun altro che crede nella costruzione di ponti e nel mantenerli intatti e uniti, lo faremo noi”.

Iran ai Mondiali, il Ct: “Se Dio vuole lo faremo”

A fargli eco è il CT Amir Ghalenoei, che spegne le speranze di un eventuale ripescaggio per le nazionali escluse, Italia inclusa: “Al momento non ci sono motivi per non partecipare e, se Dio vuole, lo faremo”. Tuttavia, la decisione finale resta un affare di Stato. In queste settimane di attesa, è stato chiarito che il verdetto definitivo sulla partecipazione ai Mondiali in Nord America sarà emesso dal Consiglio di Sicurezza Nazionale, in stretta consultazione con il governo e sotto la supervisione della Guida Suprema Mujtaba Khamenei e del Presidente Massoud Peseshkian. Ma il messaggio che circola chiaro negli ultimi giorni è che l’Iran vuole esserci!

“NO HAY RAZÓN PARA QUE NO PARTICIPEMOS” 🇮🇷🏆 ⚽️ Amir Ghalenoei, DT de la selección de Irán, ratificó la presencia de su equipo en el Mundial 2026 y negó una hipotética baja 🎙️ DPA pic.twitter.com/uLAmDIDCJ1 — Diario Olé (@DiarioOle) April 15, 2026

Una presa di posizione netta nonostante si sia parlato di un super play-off intercontinentale tra alcune nazioni escluse con l’eventuale vincitrice che avrebbe riempito il vuoto lasciato nel girone G nella kermesse che si giocherà in estate in Stati Uniti, Canada e Messico.