Dal 3 al 15 giugno 2026, la PokerStars NEWS Room del Casinò di Campione d’Italia ospita i Campionati Italiani di Poker ISOP 2026, l’evento più atteso della stagione e punto di riferimento per il poker live in Italia.

Campionati Italiani di Poker 2026 ISOP Powered by PokerStars NEWS: il gran finale a Campione incorona i nuovi campioni

La manifestazione si svolgerà dal 3 al 15 giugno 2026 nella prestigiosa cornice del Casinò di Campione d’Italia, diventato negli anni la casa naturale delle ISOP. Un evento che unisce tradizione, innovazione e una forte partecipazione della community italiana.

Il clou sarà il Main Event da €990 (12–15 giugno), torneo simbolo del circuito, capace di attrarre sia professionisti sia giocatori amatoriali alla ricerca del grande risultato live.

Record di eventi: 28 braccialetti e nuove varianti

L’edizione 2026 segna un nuovo record con 28 titoli assegnati, ampliando ulteriormente l’offerta competitiva. Tra le principali novità del programma:

Introduzione di 7 tornei dedicati alle varianti

Ritorno del Campionato Italiano H.O.R.S.E.

Debutto del Campionato Italiano Omaha 5 carte all’Italiana

Inserimento dello SVITEN

Ritorno dell’ Heads-Up Championship (cap 64)

Ripristino del buy-in da €2.000 per il Campionato PRO

Prima edizione del Mystery Bounty Championship

Un palinsesto pensato per intercettare tutte le tipologie di player, mantenendo l’equilibrio tra accessibilità e alto livello competitivo.

Qualificazioni e satelliti: come partecipare

Ampie possibilità di accesso grazie ai satelliti online disponibili dal 21 aprile al 9 giugno 2026, oltre alle qualificazioni live e ai percorsi dedicati come il Power Path, che mette in palio il Silver Pass da €2.300 (comprensivo di buy-in e spese).

Classifiche ISOP e obiettivo Las Vegas

I Campionati Italiani rappresentano anche l’ultima occasione per accumulare punti validi per le classifiche stagionali. In palio ci sono i prestigiosi pacchetti per Las Vegas, destinati ai migliori giocatori che entreranno nell’Italian Poker Team.

Storia e prestigio delle ISOP

Nate nel 2007 da un’idea di Giangia Marelli, le ISOP (Italian Series of Poker) si sono affermate come uno dei circuiti più solidi e riconoscibili in Italia. Un format che ha saputo crescere nel tempo, mantenendo un’identità fortemente legata alla community italiana ma con uno sguardo internazionale.

Perché i Campionati Italiani ISOP 2026 sono imperdibili

Evento finale della stagione pokeristica italiana

Ampia offerta di tornei e varianti

Accessibilità tramite satelliti online e live

Opportunità di qualificazione per Las Vegas

Location iconica: Campione d’Italia

Anche nel 2026, i Campionati Italiani ISOP Powered by PokerStars news si confermano come il momento decisivo dell’anno pokeristico: il luogo dove nascono i nuovi campioni e si scrivono le storie più importanti del poker live italiano.