Gli uomini di Conte, scivolati a 9 punti dall’Inter devono guardarsi dalle inseguitrici, test chiave per i biancocelesti in vita del ritorno della semifinale di Coppa Italia, i consigli di Planetwin365.news

Serie A: Napoli-Lazio, al Maradona il Napoli cercano il pronto riscatto

Napoli e Lazio si affrontano nell’anticipo di sabato delle 18 in uno dei match di cartello della 33ª giornata di Serie A.

Dopo il pareggio contro il Parma nel turno precedente, il Napoli è scivolato a meno 9 dall’Inter capolista, dovendo praticamente abbandonare il sogno di difendere il titolo di campione in carica. Ora l’obiettivo è centrare la qualificazione alla prossima Champions League, con il Milan distante appena tre punti. La stagione degli azzurri è stata segnata da infortuni e passaggi a vuoto, ma in questo finale non sono ammesse ulteriori distrazioni per difendere il secondo posto che vale anche la qualificazione alla Final Four di Supercoppa.

Per la Lazio, invece, la sfida con il Napoli sarà prettamente un test in vista della semifinale di Coppa Italia, il vero obiettivo della stagione dei biancocelesti. Tuttavia, uscire dal Maradona con un risultato positivo darebbe fiducia alla squadra proprio in vista dello scontro decisivo di Bergamo.

I precedenti: un equilibrio storico

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Napoli e Lazio si sono affrontate 169 volte: il bilancio sorride leggermente ai partenopei, avanti con 64 successi contro i 53 dei biancocelesti, mentre i pareggi sono 52. Anche gli ultimi cinque precedenti confermano l’equilibrio, con due pareggi, due vittorie della Lazio e una del Napoli, arrivata all’andata con il 2-0 dell’Olimpico.

Al Maradona, il Napoli ha costruito gran parte della propria forza stagionale, con 11 vittorie e 4 pareggi davanti ai propri tifosi. Contro la Lazio, però, il successo casalingo manca dal 28 novembre 2021, un dato che conferma quanto questa sfida sia spesso più complicata del previsto.

La squadra di Sarri è la formazione di Serie A con più partite chiuse con massimo due gol complessivi e almeno una squadra a secco, ben 24 su 32. Dall’altra parte, nessuna partita casalinga del Napoli si è chiusa finora con esattamente due reti complessive.

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