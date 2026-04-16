Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni: dubbi per Italiano, le ultimissime

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

La cronaca della gara d’andata

In Europa League all’Aston Villa, in visita a Bologna, contro la squadra di Vincenzo Italiano basta una fiammata tra fine primo tempo e inizio ripresa, favorita dagli errori rossoblù. La reazione dei felsinei è tardiva e non basta a rimediare.

Il Bologna parte bene e nella prima frazione mette anche in difficoltà l’Aston Villa. Una traversa e un gol annullato ai rossoblù sembrano mettere la gara sulla giusta inerzia. Purtroppo, la squadra rossoblù però nel finale è vittima dei suoi errori. A sbagliare è Federico Ravaglia che esce a vuoto su un corner e permette a Konsa di segnare il gol del vantaggio inglese.