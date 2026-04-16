Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni: dubbi per Italiano, le ultimissime

Tutto pronto per i quarti di finale di Europa League. Stasera c’è Aston Villa-Bologna, si riparte dal 3-1 dell’andata per gli inglesi: le probabili formazioni.
Tutto pronto per i quarti di finale di Europa League. Stasera c’è Aston Villa-Bologna, la formazione di Vincenzo Italiano è chiamata a un’impresa ardua in terra inglese. Si riparte dal 3-1 dell’andata per gli inglesi: ecco le probabili formazioni delle due squadre, con ancora qualche ballottaggio da entrambi i lati.
Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni
ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.