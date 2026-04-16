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Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni: dubbi per Italiano, le ultimissime

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Tutto pronto per i quarti di finale di Europa League. Stasera c’è Aston Villa-Bologna, si riparte dal 3-1 dell’andata per gli inglesi: le probabili formazioni.

Tutto pronto per i quarti di finale di Europa League. Stasera c’è Aston Villa-Bologna, la formazione di Vincenzo Italiano è chiamata a un’impresa ardua in terra inglese. Si riparte dal 3-1 dell’andata per gli inglesi: ecco le probabili formazioni delle due squadre, con ancora qualche ballottaggio da entrambi i lati.

Vincenzo Italiano, allenatore Bologna
Vincenzo Italiano, allenatore Bologna

Aston Villa-Bologna, le probabili formazioni

ASTON VILLA (4-4-2): Martinez; Cash, Konsa, Pau Torres, Digne; McGinn, Douglas Luiz, Tielemans, Buendia; Rogers, Watkins. All. Emery.

BOLOGNA (4-3-3): Ravaglia; João Mario, Heggem, Vitik, Miranda; Ferguson, Freuler, Pobega; Bernardeschi, Castro, Rowe. All. Italiano.

La cronaca della gara d’andata

In Europa League all’Aston Villa, in visita a Bologna, contro la squadra di Vincenzo Italiano basta una fiammata tra fine primo tempo e inizio ripresa, favorita dagli errori rossoblù. La reazione dei felsinei è tardiva e non basta a rimediare.

Il Bologna parte bene e nella prima frazione mette anche in difficoltà l’Aston Villa. Una traversa e un gol annullato ai rossoblù sembrano mettere la gara sulla giusta inerzia. Purtroppo, la squadra rossoblù però nel finale è vittima dei suoi errori. A sbagliare è Federico Ravaglia che esce a vuoto su un corner e permette a Konsa di segnare il gol del vantaggio inglese.

In avvio di ripresa un errore di Heggem e Miranda regala a Watkins il gol del raddoppio. Nel finale, il Bologna accelera e accorcia le distanze con il migliore dei suoi Rowe, ma subito dopo a recupero scaduto viene ricacciato indietro ancora da Watkins, colpevolmente solo ancora su corner.

Il Bologna cerca l’impresa

Giovedì 16 aprile, alle ore 21.00, i rossoblù scenderanno nell’infuocata cornice del Villa Park di Birmingham con una missione precisa: ribaltare il 3-1 subito al Dall’Ara. Nonostante il passivo, la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato all’andata di poter competere alla pari con i giganti della Premier League, trovando la via della rete con Rowe, il cui gol tiene ancora aperta una speranza in vista del secondo atto.

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