Il Bologna si gioca tutto in una notte europea da dentro o fuori. Al Villa Park servirà un’impresa contro l’Aston Villa per continuare a sognare in Europa League. Il ritorno dei quarti di finale di Europa League mette il Bologna di fronte a una delle sfide più difficili della stagione. Ne parliamo con Planetwin365.news,

Europa League: il Bologna cerca l’impresa al Villa Park contro l’Aston Villa

Giovedì 16 aprile, alle ore 21.00, i rossoblù scenderanno nell’infuocata cornice del Villa Park di Birmingham con una missione precisa: ribaltare il 3-1 subito al Dall’Ara. Nonostante il passivo, la squadra di Vincenzo Italiano ha dimostrato all’andata di poter competere alla pari con i giganti della Premier League, trovando la via della rete con Rowe, il cui gol tiene ancora aperta una speranza in vista del secondo atto.

Rimonta possibile: Bologna ci crede

Entrambe le formazioni arrivano al match con segnali positivi dai rispettivi campionati. L’Aston Villa prosegue la sua marcia in Premier League, trascinata da un Ollie Watkins in stato di grazia. Sul fronte opposto, il Bologna viene da due vittorie consecutive in campionato e oltre al già citato Rowe, puntano sulla ritrovata vena realizzativa di Riccardo Orsolini, reduce dal gol nel successo contro il Lecce (2-0) nell’ultima gara di Serie A.

I precedenti: il fortino dei Villains

Come riportano le statistiche di Planetwin365.news, Aston Villa e Bologna vantano una storia di incroci limitata ma finora a senso unico. Quello di giovedì sarà il quarto confronto ufficiale, con un bilancio che sorride totalmente agli inglesi: 3 vittorie su 3 incontri. Prima del match d’andata, i due club si erano incrociati nella fase a gironi di questa Europa League (1-0 per i Villains) e nella League Phase di Champions League (ottobre 2024), con un 2-0 per i padroni di casa. I numeri confermano la difficoltà del compito: il Bologna non ha mai segnato al Villa Park.

Il Bologna ha dalla sua la vocazione offensiva, uno dei tratti distintivi del gioco di Italiano: nessuno, tra le squadre impegnate in questa edizione dell’Europa League, ha effettuato più conclusioni totali (243) e nello specchio (83) rispetto agli emiliani. Tuttavia, tra le compagini ancora in corsa nel torneo, l’Aston Villa è infatti quella che vanta il maggior numero di parate (44), segno di una difesa che concede spazio ma che viene spesso blindata dai propri estremi difensori.

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