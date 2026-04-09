Ecco la lista degli arbitri scelti dalla FIFA per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in estate. Non ci sarà l’Italia al Mondiale, ma fra gli arbitri saremo rappresentati da Mariani.

Ecco la lista degli arbitri scelti dalla FIFA per la prossima Coppa del Mondo che si giocherà in estate fra Messico, Canada e Stati Uniti. Non ci sarà l’Italia al Mondiale, ma fra gli arbitri saremo rappresentati da Mariani. Il capo degli arbitri per la FIFA, Pierluigi Collina, ha dichiarato: “Gli ufficiali di gara selezionati sono i migliori al mondo. Facevano parte di un gruppo più ampio di arbitri individuati e monitorati negli ultimi tre anni. Hanno partecipato a seminari e arbitrato in tornei FIFA”.

Arbitri, Collina: “Pronti per il Mondiale”

Queste le parole di Collina: “Le prestazioni degli arbitri in partite nazionali e internazionali sono state valutate regolarmente. Gli arbitri selezionati hanno ricevuto e continueranno a ricevere un supporto completo dai nostri preparatori atletici e dallo staff medico, inclusi fisioterapisti e uno psicologo. Il nostro obiettivo è garantire che siano in condizioni fisiche e mentali ottimali quando arriveranno a Miami il 31 maggio“.

Poi ha aggiunto: “La Coppa del Mondo FIFA di quest’anno sarà la più grande della storia, con 48 squadre partecipanti e 104 partite da disputare su un’area geografica più estesa nella storia del torneo. Sarà la più grande squadra arbitrale FIFA di sempre, con 41 ufficiali di gara in più rispetto a Qatar 2022. Ognuno di loro dovrà essere pronto a essere designato per una partita e a contribuire attivamente al successo dell’arbitraggio ai Mondiali. La selezione di sei ufficiali di gara donne conferma un trend iniziato quattro anni fa in Qatar, con l’obiettivo di promuovere ulteriormente l’arbitraggio femminile – ha continuato -. Come già accaduto nei precedenti tornei FIFA, i nostri analisti forniranno agli ufficiali di gara tutte le informazioni necessarie per prepararsi al meglio. Faremo tutto il possibile per garantire che i nostri ufficiali di gara siano pienamente preparati e siamo fiduciosi che la squadra arbitrale FIFA saprà affrontare le sfide che ci attendono in questa competizione rivoluzionaria”.

Arbitri al Mondiale, tutti i nomi

Di seguito l’elenco completo con i 52 arbitri scelti dalla FIFA per i Mondiali: Abdulrahman Al Jassim; Khalid Al Turais; Yusuke Araki; Omar Abdulkadir Artan; Pierre Atcho; Ivan Barton; Dahane Beida; Juan Gabriel Benitez; Juan Calderon; Raphael Claus; Ismail Elfath; Espen Eskas; Alireza Faghani; Yael Falcon Perez; Drew Fischer; Cristian Garay; Katia Garcia; Mustapha Ghorbal; Alejandro Hernandez; Dario Herrera; Jalal Jayed; Campbell-Kirk Kawana-Waugh; Istvan Kovacs; Francois Letexier;

Ning Ma; Adham Makhadmeh; Danny Makkelie; Szymon Marciniak; Maurizio Mariani; Hector Said Martinez; Amin Mohamed; Oshane Nation; Glenn Nyberg; Michael Oliver; Omar Al Ali; Kevin Ortega; Tori Penso; Joao Pinheiro; Ramon Abbati; Cesar Ramos; Andres Rojas; Sandro Schaerer; Ilgiz Tantashev; Anthony Taylor; Gustavo Tejera; Facundo Tello; Abongile Tom; Clement Turpin; Jesus Valenzuela; Slavko Vincic; Wilton Sampaio; Felix Zwayer.