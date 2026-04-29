Nico Gonzalez sarà ancora una bella “grana” in casa Juventus e per il tecnico Luciano Spalletti, la cui conferma passa necessariamente dalla prossima qualificazione alla Champions League, tutta ancora da conquistare in campo a 12 punti dalla fine del campionato.

Dopo lo show di ieri sera al Parc des Princes tra Psg e Bayern Monaco, questa sera al Metropolitano di Madrid va in scena Atletico-Arsenal, Simeone contro Arteta per la seconda semifinale di Coppa Campioni. E i padroni di casa dovranno fare a meno di Nico Gonzalez, esterno ex Fiorentina adesso in prestito ai colchoneros ma di proprietà della Juventus.

Nico Gonzalez, qual era stato l’accordo Juventus-Atletico?

Il 1° settembre scorso il comunicato bianconero recitava testualmente: “L’argentino approda al Madrid in prestito con diritto di riscatto, che potrà diventare obbligo al maturare di determinate condizioni durante la stagione”. Ecco, per far scattare tali condizioni “bastava” che l’argentino giocasse 21 partite in Liga da almeno 45’ effettivi. Mancano 6 giornate per chiudere il sipario sul campionato spagnolo ma, alla luce dell’ultimo infortunio riportato, il prossimo futuro di Nico si tingerà (nuovamente) di bianconero.

Le cifre per l’eventuale riscatto

L’opzione di riscatto pattuita dai due club, che sicuramente ne avrebbero discusso a fine stagione, era stata fissata a ben 32 milioni di euro. Nonostante la duttilità del giocatore e il grande impegno al servizio della squadra, l’Atletico l’ha sempre ritenuta eccessiva come cifra, soprattutto alla luce degli stop avuti in questa stagione. Già due infortuni muscolari, il terzo (l’ultimo) lo terrà fuori per quasi un mese, con il Mondiale ormai alle porte. E, ultimo fattore con eguale rilevanza, solo 5 gol in tutte le competizioni. Motivo per cui gli spagnoli, per avere ufficialmente il pacchetto completo, non andranno oltre i 20 milioni. Altrimenti si virerà su altri obiettivi.

Dovesse far ritorno alla Continassa, molto probabilmente si giocherebbe il posto con Conceicao visto che Zhegrova non ha convinto ed è in uscita: il portoghese, però, è decisamente più rodato nello schieramento di Spalletti.