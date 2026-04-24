Esclusiva SI – Juventus, due nuovi nomi per la difesa

In casa Juventus si studiano nuovi nomi per il reparto difensivo. Secondo quanto rivelato dal nostro Alfredo Pedullà due calciatori che interessano sono Mingueza e Gila.

In casa Juventus dopo il sì ottenuto da Alisson, con i bianconeri che hanno mosso i primi veri passi concreti per portare in Italia il portiere del Liverpool, si lavora ora anche per rinforzare il blocco dei difensori. Secondo quanto rivelato dal nostro Alfredo Pedullà, piace infatti il difensore del Celta Vigo, Mingueza. Calciatore in scadenza di contratto a cui il club spagnolo ha proposto il rinnovo, senza ottenere fino ad ora una risposta positiva. Non solo Mingueza, ai bianconeri, piace infatti, anche Mario Gila. Il centrale della Lazio che interessa anche a Milan e Atletico Madrid potrebbe essere perfetto in coppia con Bremer.

La news

Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà: “A caccia di parametri zero importanti, la Juventus aspetta l’ultima decisione di Oscar Mingueza, il duttile difensore classe 1999 in scadenza di contratto con il Celta Vigo. Gli spagnoli gli hanno proposto il rinnovo del contratto in scadenza, fin qui sono stati respinti ma faranno un ultimo tentativo. La Juventus, che lo scorso gennaio era andata molto vicina, ha mantenuto i contatti e ha fatto una nuova proposta.

Il profilo piace parecchio, ci sono un paio di club anche di Premier interessati (occhio), la Juve comunque si sente in corsa aspettando gli ultimi passaggi fondamentali. Nelle ultime ore il club bianconero ha fatto un sondaggio per Mario Gila, reduce da una grande stagione con la Lazio e con un contratto in scadenza tra poco più di un anno. Ricordiamo che per Gila il Milan si è mosso prima degli altri, vi abbiamo anche raccontato l’apprezzamento dell’Atletico Madrid“.

La #Juventus ha avuto nuovi contatti con l’entourage di #Mingueza (in scadenza a giugno e seguito già a gennaio), negli ultimi giorni il #Celta Vigo gli ha proposto il rinnovo fin qui senza risposta. Molto interessati altri due o tre club, soprattutto in Premier. Anche la… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) April 23, 2026

Scatto per Alisson

Così in esclusiva il nostro Alfredo Pedullà: “La Juventus cerca un portiere di spessore e di prestigio, l’ha individuato nel trentatreenne Alisson Becker. Spalletti lo conosce bene per averlo allenato ai tempi della Roma e lo ha messo in cima alla lista rispetto agli altri specialisti che sono stati accostati al club bianconero. C’è già il sì di Alisson per un contratto che potrebbe essere biennale con opzione oppure direttamente triennale. Recentemente il Liverpool ha prolungato il contratto in scadenza per un’altra stagione, ma per il futuro ha intenzione di puntare sul georgiano Mamardashvili. E quindi la Juventus ha intenzione di procedere per un profilo di spessore che che consentirebbe di fare un autentico salto di qualità in quel ruolo. Incassato il sì con Alisson, nei prossimi giorni proseguiranno i dialoghi con il Liverpool per arrivare alla soluzione definitiva“.