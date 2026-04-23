Serie A, domani al via la 34^ giornata: le probabili formazioni

Prende il via ufficialmente domani 24/04 la 34^ giornata di Serie A. Si parte al Maradona con la gara tra il Napoli di Antonio Conte e la Cremonese di Marco Giampaolo.

Sarà la gara del Maradona tra Napoli e Cremonese a dare il via alle danze della 34^ giornata di Serie A. Sabato 25 aprile doppia sfida salvezza, alle 15.00 Parma-Pisa e alle 20.45 Hellas Verona-Lecce. Alle 18.00 invece la Roma a Bologna si gioca le ultime chance di restare in corsa per la Champions League. Ad aprire la domenica alle 12.30 Fiorentina-Sassuolo. Alle 15.00 il Genoa ospiterà il Como, deluso dall’eliminazione in Coppa Italia. A seguire Torino-Inter e il big match Milan-Juventus. Programma che si chiude lunedì con Cagliari-Atalanta e Lazio-Udinese.

Napoli-Cremonese apre la 34^ di Serie A

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.

Cremonese (4-4-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Grassi, Maleh, Vandeputte; Bonazzoli, Sanabria. Allenatore: Giampaolo.

Le gare del sabato

Parma (3-5-1-1): Suzuki; Troilo, Circati, Ndiaye; Delprato, Bernabè, Keita, Nicolussi Caviglia, Valeri; Strefezza; Pellegrino. Allenatore: Cuesta.

Pisa (3-5-1-1): Semper; Calabresi, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Akinsanmiro, Aebischer, Loyola, Angori; Tramoni; Moreo. Allenatore: Hiljemark.

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Joao Mario, Vitik, Lucumì, Miranda; Pobega, Freuler, Sohm; Orsolini, Castro, Rowe. Allenatore: Italiano.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N’dicka, Hermoso; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Soulè, El Shaarawy; Malen. Allenatore: Gasperini.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò; Nelsson, Edmundsson, Valentini; Lirola, Akpa Akpro, Gagliardini, Bradaric; Bernede, Belghali; Sarr. Allenatore: Sammarco.

Lecce (4-2-3-1): Falcone, Veiga, Siebert, Jean, Gallo; Ngom, Ramadani; Pierotti, Coulibaly, Banda; Cheddira. Allenatore: Di Francesco.

Le gare della domenica

Fiorentina (4-3-3): De Gea; Dodo, Rugani, Ranieri, Balbo; Ndour, Fagioli, Mandragora; Harrison, Piccoli, Gudmundsson. Allenatore: Vanoli.

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Konè; Volpato, Pinamonti, Laurientè. Allenatore: Grosso.

Genoa (3-4-2-1): Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Martin; Baldanzi, Vitinha; Colombo. Allenatore: De Rossi.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Alberto Moreno; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Torino (3-5-2): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Casadei, Gineitis, Vlasic, Obrador; Simeone, Che Adams. Allenatore: D’Aversa.

Inter (3-5-2): Martinez; Bisseck, Akanji, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Pio Esposito. Allenatore: Chivu.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Leao, Pulisic. Allenatore: Allegri.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Conceicao, Yildiz; Boga. Allenatore: Spalletti.

Le gare del lunedì

Cagliari (3-5-2): Caprile; Zè Pedro, Mina, Rodriguez; Palestra, Adopo, Gaetano, Folorunsho, Obert; Borrelli, Sebastiano Esposito. Allenatore: Pisacane.

Atalanta (3-4-2-1): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; De Ketelaere, Raspadori; Krstovic. Allenatore: Palladino.

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Provstgaard, Romagnoli, Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Zarraga, Piotrovski, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. Allenatore: Runjaic.