Roma, Ranieri verso l’addio: con lui potrebbe salutare anche Massara

Claudio Ranieri e la Roma stanno per separarsi per la terza volta: dopo l’ultima avventura da allenatore, l’ex tecnico resta advisor ma il rapporto con Gasperini si incrina tra critiche, tensioni sul mercato e possibili cambiamenti societari profondi a Trigoria.

Tra Claudio Ranieri e la Roma siamo vicini al terzo addio: dopo la terza avventura da allenatore dello scorso anno, l’ex tecnico di Chelsea e Leicester era rimasto come advisor della proprietà. In estate il tecnico di Testaccio aveva scelto Gian Piero Gasperini per la panchina giallorossa.

Negli ultimi mesi, nonostante Ranieri dovesse fare da parafulmine per l’ex allenatore dell’Atalanta, il rapporto con il tecnico di Grugliasco è peggiorato. A contribuire al peggioramento della relazione tra i due, anche le aspre critiche dell’ex guida tecnica dei bergamaschi verso il mercato gestito da Frederic Massara e sulle scelte della società.

Ranieri e le critiche a Gasperini

Prima di Roma-Pisa, dopo settimane e mesi di silenzio, Ranieri aveva risposto alle dure lamentele di Gasperini. Il Senior Advisor della società ha criticato la linea dell’allenatore giallorosso, dichiarando che tutti gli arrivi del mercato capitolino erano stati approvati da Gasperini.

Inoltre, a rincarare la dose, il testaccino aveva affermato di aver cercato almeno altri tre allenatori prima dell’ex mister della Dea, ma altrettanti avevano declinato. Insomma, una sorta di ripicca da parte dell’ex allenatore verso il suo successore, quasi a sottolineare quanto fosse più Gasperini ad aver voluto la Roma che viceversa.

Ranieri-Roma, titoli di coda

Uno tra Gasperini e Ranieri (e Massara) è dunque diventato di troppo all’interno della Roma. Nonostante le parole concilianti di questo pomeriggio il Senior Advisor dei Friedkin in occasione del “Premio Città di Roma”, la situazione è ormai compromessa.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, la società giallorossa e il suo ex tecnico stanno procedendo a separarsi. Con lui potrebbe andare via anche il direttore sportivo Frederic Massara. Una situazione che, a questo punto, salvo imprevisti potrebbe portare alla conferma dell’allenatore piemontese.