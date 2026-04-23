Roma, Ranieri abbassa i toni: “Tutti uniti”. E sul calcio italiano ha le idee chiare

Dal Premio Città di Roma al CONI arriva il messaggio di unità di Ranieri: dopo le tensioni con Gasperini, il senior advisor giallorosso invita a compattarsi per lo sprint finale e rilancia il tema dei giovani nel calcio italiano.

Arrivano dal CONI in occasione del “Premio Città di Roma” arriva un segnale distensivo per l’ambiente della Roma. Il Senior Advisor della società, Claudio Ranieri ha scelto la via della diplomazia per risolvere le tensioni sorte con Gian Piero Gasperini.

L’ex tecnico giallorosso ha provato a ricompattare il clima attorno alla squadra nel momento più delicato della stagione. Un atteggiamento che segna un cambio di tono rispetto a poche settimane fa, quando lo stesso Ranieri aveva criticato pubblicamente Gian Piero Gasperini per le lamentele sul mercato giallorosso prima della sfida poi vinta contro il Pisa.

Il messaggio di Ranieri all’ambiente Roma

Quella presa di posizione aveva acceso il dibattito interno, lasciando intravedere tensioni nella gestione sportiva. Oggi, invece, il senior advisor giallorosso preferisce guardare avanti e parlare di unità: “Ci aspettiamo il meglio, i ragazzi stanno dando tutto. Forza Romasempre, comunque vada. Ora siamo tutti uniti per un unico scopo”. Parole che suonano come un invito a compattarsi nel momento decisivo della stagione, con la Roma ancora in corsa per un posto nelle competizioni europee.

Il messaggio di Ranieri appare chiaramente orientato a rafforzare la fiducia nello spogliatoio. Dopo settimane complicate, segnate da risultati altalenanti e da una pressione crescente, la priorità sembra essere quella di riportare serenità attorno al gruppo. Il richiamo all’unità non è casuale: nelle fasi finali del campionato ogni dettaglio può fare la differenza e l’ambiente giallorosso ha bisogno di stabilità per inseguire gli obiettivi rimasti.

Ranieri sul calcio italiano

L’ex tecnico ha poi ampliato il discorso al sistema calcio italiano, toccando un tema da tempo al centro del dibattito: la valorizzazione dei giovani. Secondo Ranieri, il movimento deve ripartire dalla base e offrire più spazio ai talenti italiani, una necessità che riguarda direttamente anche la nazionale. Il riferimento è alla difficoltà dei commissari tecnici nel trovare un bacino ampio di calciatori pronti per l’alto livello. Un tema che va oltre la Roma e coinvolge l’intero sistema calcistico nazionale.

I ringraziamenti dell’ex tecnico

Non è mancato infine il momento più personale. Ranieri ha accolto con emozione il premio ricevuto, dedicandolo alla città di Roma. Un riconoscimento che per lui ha un valore simbolico particolare: la storia di un uomo partito dal basso e arrivato ai massimi livelli del calcio internazionale.