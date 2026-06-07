Kimi Antonelli fa la storia, trionfo al GP di Monaco davanti a Hamilton

A soli diciannove anni, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una storica vittoria al Gran Premio di Monaco, diventando il più giovane pilota della storia a vincere nel Principato.
A soli diciannove anni, Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una storica vittoria al Gran Premio di Monaco, diventando il più giovane pilota della storia a vincere nel Principato. Il bolognese della Mercedes, scattato dalla pole position, ha dominato la gara conducendo dal primo all’ultimo giro, gestendo magnificamente anche la ripartenza da fermo dopo la bandiera rossa esposta a dieci passaggi dalla conclusione. Al traguardo ha preceduto Lewis Hamilton, secondo con la Ferrari nonostante cinque secondi di penalità per eccesso di velocità in pit lane, e la Red Bull di Isack Hadjar.
La corsa ha registrato colpi di scena significativi con i ritiri dei principali protagonisti. Max Verstappen ha stallato in partenza per poi abbandonare al terzo giro a causa di un guasto alla power unit. Domenica da dimenticare anche per Charles Leclerc: dopo un rallentamento nel doppio pit-stop della Ferrari in regime di Safety Car, il monegasco è finito a muro a quindici giri dalla fine mentre occupava la terza posizione. Gara fuori dai punti anche per George Russell su Mercedes, penalizzato due volte per irregolarità nella sosta ai box. Con questo successo, Antonelli si lancia in solitaria in testa al Mondiale piloti.