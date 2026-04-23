Scudetto in arrivo, finale di Coppa Italia conquistata e un mercato da protagonista, l’Inter di Chivu pianifica già le mosse in entrata (e in uscita) per la prossima stagione con un nome su tutti a farsi largo in queste ore, vale a dire Tarik Muharemovic.

Sul nostro sito l’anticipazione dell’interesse e dell’accelerata nerazzurra per il centrale bosniaco è datata 4 aprile, con il Biscione che ha già intavolato dialoghi fitti e proficui tanto con il Sassuolo quanto con l’entourage del difensore. L’annata in Serie A del 23enne nativo di Lubiana lo ha fatto conoscere alle big del nostro campionato, e non solo; infatti sarà fondamentale muoversi con grande anticipo per evitare i soliti contrattacchi da parte della Premier League, che offrirebbe una vetrina più lustre e un ingaggio più alto.

Muharemovic-Inter, quanto costa l’erede di Bastoni?

Il centrale bosniaco, che ha vissuto una notte da sogno lo scorso 31 marzo nella clamorosa terza disfatta consecutiva dell’Italia alle qualificazioni mondiali, è il profilo designato e ritenuto adatto come il successore di Alessandro Bastoni, che potrebbe lasciare a fine stagione per accettare la corte del Barcellona.

Il reparto difensivo nerazzurro potrebbe subire una vera e propria rivoluzione: diversi centrali si avvicinano alla scadenza di contratto, al momento l’unico certo di restare sarebbe Manuel Akanji, che ha recentemente dichiarato di trovarsi bene ad Appiano Gentile, nonostante la scorsa estate si fosse paventata anche l’ipotesi Milan.

Come riferito sempre nella nostra anticipazione, il Sassuolo valuta Muharemovic circa 30 milioni di euro, cifra non molto distante dai 20 riportati su Transfermarkt. I buoni rapporti tra i due club, tuttavia, potrebbero facilitare l’affare e abbassare leggermente il cartellino, attraverso alcuni bonus contrattuali.

In questo scenario, tuttavia, “subentra” anche la Juventus che, al momento del suo approdo in Emilia, ha accordato il 50% sulla futura rivendita, essendo Muharemovic un ex bianconero.

Spesa in casa Sassuolo

Nell’annata positiva del Sassuolo, Muharemovic non è stato il solo ad attirare su di sè i riflettori delle big: infatti, anche il compagno Ismael Konè, centrocampista ivoriano naturalizzato canadese, è finito nei radar nerazzurri che se lo contenderanno assieme al Milan. Stesso valore di mercato che oscilla sui 20 milioni di euro.

Per il classe 2002 potrebbe profilarsi presto un derby di mercato, anche se l’Inter sfrutterebbe a suo vantaggio il progetto vincente a lungo termine con l’obbligo di vincere subito il campionato e tornare a imporsi in Champions League. Mentre la garanzia dei rossoneri sarebbe Allegri che, nonostante le lusinghe della Nazionale, dovrebbe restare a Milanello per condurre (di nuovo) i suoi nella massima competizione europea.