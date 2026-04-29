Coppa Italia Primavera, da Spalletti a Comolli: ecco chi è presente per Atalanta-Juve

Andrà in scena oggi all’Arena Civica di Milano la 54^ edizione della Coppa Italia Primavera. Si affronteranno alle 17.00 su Sportitalia, l’ Atalanta di Giovanni Bosi e la Juventus di Simone Padoin . Luciano Spalletti è arrivato all’Arena Civica per assistere alla finale di Coppa Italia Primavera tra Atalanta e Juventus. Ma non solo: ci sono anche Damien Comolli e Luca Percassi .

Andrà in scena oggi all’Arena Civica di Milano la 54^ edizione della Coppa Italia Primavera. Si affronteranno alle 17.00 su Sportitalia, l’Atalanta di Giovanni Bosi e la Juventus di Simone Padoin.

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In campo oggi Atalanta e Juventus per la finale della Coppa Italia Primavera. La gara sarà trasmessa sul canal 60 DTT, Sportitalia, sul nostro sito e sulla nostra app. Ampio pre-partita a partire dalle ore 16.00. La gara prenderà il via alle ore 17.00 dall’Arena Civica di Milano Gianni Brera con la telecronaca di Gabriele Schiavi, seconda voce Andrea Mazzarani, bordocampo affidato a Giada Giacalone. Un match che mette una davanti l’altra la sesta e la decima forza allo stato attuale del campionato primavera. La Dea è attualmente a 54 punti all’ultimo posto utile per i playoff che si disputeranno al Viola Park. I bianconeri dell’ex Padoin sono invece a 48 punti.

Coppa Italia Primavera, alle 17 la finale su Sportitalia

Giovani, ardenti e luminosi, con il fuoco giusto per accendere i sogni e regalarsi una coppa storica. E’ il destino intrecciato di Atalanta e Juventus, fianco a fianco nell’ultimo atto della Coppa Italia Primavera. Cartolina che arriva direttamente dall’Arena Civica di Milano, per il secondo anno consecutivo il trofeo si assegna in uno stadio che profuma di storia, quello in cui più di 100 anni fa la Nazionale italiana disputò la sua prima partita di sempre. Un contorno ancora più speciale, ad accompagnare sul tappeto rosso Atalanta e Juventus, giovani calciatori con un sogno da provare a stringere al petto.

In due per la Coppa

E sarà partita vera, perché la Dea di mister Bosi in questa Coppa ci ha creduto dall’inizio, è partita dal terzo turno e ha eliminato Pro Vercelli, Virtus Entella, Cagliari campione in carica, Verona e infine Sassuolo. E soprattutto l’Atalanta cercherà di riportare a Bergamo un trofeo che manca in città dal 2002-2003, quando i nerazzurri trionfarono contro la Lazio con una Primavera ricca di futuri campioni, da Montolivo a Pazzini, passando per Rolando Bianchi e proprio quel Simone Padoin, che oggi guida la Juventus.

Gli scherzi del destino, che riportano Padoin a contendersi un titolo che anche a Torino aspettano da tempo, dalla stagione 2012-2013, quando in panchina c’era Marco Baroni. E forse questa sarà la volta giusta per la Juventus, per interrompere un digiuno di trofei nella categoria Primavera che va avanti dal Viareggio 2016. Troppo tempo, ma un percorso che ha visto i bianconeri eliminare Frosinone, Inter e Parma che dà grande fiducia. Gli ultimi novanta minuti di sogni concentrati in un pallone, all’Arena Civica Gianni Brera è tempo di finale, Atalanta-Juventus, tocca ai giovani, scatenarsi, bruciare, e dare fuoco al mondo.

Testo di Francesco Nigro.