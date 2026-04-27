Cagliari, ora la salvezza è ad un passo: 3-2 all’Atalanta

Il Cagliari conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza superando l’Atalanta per 3-2 in una sfida ricca di emozioni. La squadra di Pisacane allontana i fantasmi ed è pressoché salva.
Il Cagliari conquista tre punti fondamentali in ottica salvezza superando l’Atalanta per 3-2. La squadra di Fabio Pisacane allontana così lo spettro della possibile retrocessione, che ora rimane affare di altri.
Cagliari-Atalanta 3-2, la partita
I sardi partono fortissimo grazie a Mendy, debuttante classe 2007, capace di siglare una doppietta nei primi otto minuti di gioco. Tuttavia, la reazione della Dea non si fa attendere: sul finire della prima frazione, Scamacca sale in cattedra e ristabilisce la parità con due reti in rapida successione.
L’equilibrio dura però poco, poiché in apertura di ripresa Borrelli approfitta di una respinta corta per firmare il sorpasso definitivo. Nonostante il forcing finale degli uomini di Palladino e i numerosi cambi offensivi, il risultato non cambia più, anche grazie agli interventi decisivi di Caprile. Grazie a questo successo, il Cagliari vola a otto lunghezze di vantaggio sulla zona calda della classifica. Al contrario, il ko frena bruscamente le ambizioni europee dell’Atalanta, che vede ora il sesto posto occupato dalla Roma allontanarsi pesantemente.