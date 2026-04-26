Poco spettacolo e zero reti, Milan e Juventus non si fanno male: finisce 0-0

Pareggio senza emozioni a San Siro: Milan e Juventus si annullano e chiudono 0-0. Occasione per Conceição e traversa di Saelemaekers gli unici brividi. Rossoneri restano terzi, bianconeri frenano la corsa Champions perdendo terreno su Roma e Como in classifica.

Milan e Juventus non si fanno male a San Siro. Le squadre di Allegri e Spalletti pareggiano 0-0 in una gara sostanzialmente senza spettacolo. A ravvivare i novanta minuti solamente un’occasione di Conceição a tu per tu con Maignan e una traversa di Saelemaekers.

Per il resto le due squadre si sono annullate in tutte le zone del terreno di gioco. Nessuna vera emozione per gli spettatori. Per il Milan il pareggio è un risultato ottimo, perché consente alla squadra di Allegri di restare terza davanti alla Juventus. Per i bianconeri il pareggio è un risultato difficile da digerire perché i bianconeri perdono due punti nella corsa Champions League rispetto a Roma e Como.