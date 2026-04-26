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Poco spettacolo e zero reti, Milan e Juventus non si fanno male: finisce 0-0

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Pareggio senza emozioni a San Siro: Milan e Juventus si annullano e chiudono 0-0. Occasione per Conceição e traversa di Saelemaekers gli unici brividi. Rossoneri restano terzi, bianconeri frenano la corsa Champions perdendo terreno su Roma e Como in classifica.

Milan e Juventus non si fanno male a San Siro. Le squadre di Allegri e Spalletti pareggiano 0-0 in una gara sostanzialmente senza spettacolo. A ravvivare i novanta minuti solamente un’occasione di Conceição a tu per tu con Maignan e una traversa di Saelemaekers.

Allegri-Spalletti Juventus-Milan
Allegri-Spalletti Juventus-Milan

Per il resto le due squadre si sono annullate in tutte le zone del terreno di gioco. Nessuna vera emozione per gli spettatori. Per il Milan il pareggio è un risultato ottimo, perché consente alla squadra di Allegri di restare terza davanti alla Juventus. Per i bianconeri il pareggio è un risultato difficile da digerire perché i bianconeri perdono due punti nella corsa Champions League rispetto a Roma e Como.

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