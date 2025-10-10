Valentino Rossi, furia assoluta: il rivale spagnolo lo ha rovinato

L’ultimo GP in Indonesia ha fatto perdere le staffe a Valentino Rossi: tutta colpa del rivale spagnolo, cosa è successo.

Valentino Rossi sa bene che nello scorso weekend in Indonesia la VR46 avrebbe potuto fare molto di più. Il Gran Premio che si è corso sul circuito di Mandalika ha visto protagonista chi di solito sta in seconda o terza fila: complici anche le cadute di Marc Marquez e Pecco Bagnaia la vittoria è andata a Fermin Aldeguer – che era già arrivato secondo nella Sprint Race – con la sua Gresini Racing.

Franco Morbidelli ha chiuso all’ottavo posto, proprio davanti al suo compagno di squadra, Fabio Di Giannantonio. Ma oltre ai piazzamenti deludenti dei due piloti del suo team Valentino Rossi ha anche un altro motivo per non essere felice. Nel GP indonesiano ha infatti tagliato il traguardo al secondo posto il giovane talento Pedro Acosta, che proprio il Dottore aveva contattato negli scorsi mesi per convincerlo a correre con la VR46 il prossimo anno.

Un matrimonio che non si farà, almeno per ora: il 21enne di Mazarron ha infatti confermato che anche nel 2026 sarà in sella alla KTM. Non è finita qui: il rammarico di Valentino Rossi è forte anche per quanto accaduto nella lotta per il terzo posto tra il suo fratellino Luca Marini e lo spagnolo Raul Fernandez.

Valentino Rossi, la furia dopo il GP: parole durissime

Il pilota della Honda e il collega della Trackhouse si sono contesi il podio sul tracciato di Mandalika ma la bagarre non ha giovato a nessuno dei due: chi ha pagato maggiormente dazio è stato proprio Luca Marini, che non ha risparmiato critiche a Fernandez in un’intervista rilasciata nel post-gara.

“Fernandez è stato poco intelligente – le dure parole di Marini riportate da Crash.net – eravamo chiaramente i più veloci a parte Aldeguer, ma alla fine a festeggiare sono gli altri e non i nostri box che lo avrebbero più che meritato”. Sempre il pilota di Tavullia ha poi aggiunto che il tentativo di sorpasso di Raul Fernandez nei suoi confronti “non è stato saggio a livello tattico”.

“Non so cosa si aspettasse, dovevo farmi da parte? – attacca Marini – So che è arrabbiato, ma sono io quello che dovrebbe essere arrabbiato. Lui ha perso una posizione, io cinque”. Alla fine il pilota della Honda ha chiuso la sua gara al quinto posto, confermando di essere comunque in crescita in questi ultimi weekend.