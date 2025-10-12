Briatore-Hamilton, volano parole forti: F1 in subbuglio

Briatore-Hamilton le parole forti scuotono la Formula 1. Tifosi e addetti ai lavori colti di sorpresa, nessuno può crederci.

Quando il sette volte campione del mondo ha deciso di sposare il progetto Ferrari, nessuno avrebbe immaginato un inizio così complicato. Hamilton, infatti, è arrivato a Maranello con l’entusiasmo di chi voleva scrivere un nuovo capitolo della propria carriera, ma si è presto trovato a fare i conti con una realtà ben diversa da quella che si aspettava.

La SF-25 si è rivelata una vettura difficile, imprevedibile, incapace di tenere il passo delle Red Bull e delle McLaren, e questo ha inevitabilmente generato tensioni, malumori e qualche incomprensione di troppo all’interno del team.

Briatore usa parole forti nei confronti di Hamilton

In queste ultime ore, però, la situazione ha assunto toni ancora più accesi. Sono volate parole pesanti, tanto da lasciare a bocca aperta tifosi e addetti ai lavori. Al centro del ciclone ci sarebbero nientemeno che Flavio Briatore e Lewis Hamilton. Da un lato un campione frustrato, stanco di lottare con una monoposto che non lo rappresenta; dall’altro uno degli uomini più influenti del motorsport, capace di dire sempre la sua senza troppi filtri.

Hamilton, si sa, è un pilota che vive di sensazioni e fiducia. E quando la macchina non risponde, la delusione è difficile da mascherare. Le sue recenti dichiarazioni, in cui ha lasciato trapelare una certa insoddisfazione per la competitività della SF-25, non sono passate inosservate. La Ferrari, infatti, continua a rincorrere, e il sogno di vederlo subito protagonista in rosso sembra, almeno per ora, rimandato.

Eppure, secondo Flavio Briatore, il futuro non è affatto nero come molti pensano. L’imprenditore piemontese, oggi figura di riferimento in Alpine, ha voluto dire la sua con parole che hanno sorpreso tutti. “L’anno prossimo tutto cambierà”, ha dichiarato Briatore, mostrando una fiducia quasi incondizionata nel potenziale di Hamilton e nelle capacità di rinascita della Ferrari. Un messaggio di ottimismo che, però, è stato accolto con scetticismo da parte di molti osservatori. Del resto considerando la stagione di Hamilton fino a questo punto le parole di Briatore suonano davvero forti e quasi fuori luogo.

Perché, diciamolo, visti i risultati attuali e le difficoltà tecniche della monoposto di quest’anno, parlare di rivoluzione sembra, senza ombra di dubbio, un azzardo. Ma Briatore non è certo uno sprovveduto: conosce bene l’ambiente e sa leggere i segnali che altri magari ignorano. E secondo lui, la vera svolta arriverà con il nuovo regolamento tecnico del 2026, quello che dovrebbe ridisegnare gli equilibri della Formula 1.

In fondo, Hamilton è abituato a lottare, e nessuno più di lui sa come rialzarsi dopo una stagione difficile. Se davvero la Ferrari riuscirà a fornirgli una vettura all’altezza del suo talento, il sogno di vederlo trionfare in rosso potrebbe tornare concreto. Per ora resta solo una promessa, ma come ha detto Briatore, “tutto cambierà”. E chissà che non abbia ragione ancora una volta.