Qualificazioni Mondiali 2026, da De Bruyne a Malinovsky: quanti italiani in gol

Le qualificazioni Mondiali non “regalano” solo infortuni ma anche una pioggia di gol. Tra i tanti marcatori anche diversi calciatori provenienti dal nostro campionato. Tra questi Kevin De Bruyne.

De Bruyne e il Galles, un binomio che funziona più che bene sono infatti ora 7 i gol contro la Nazionale Gallese, solo contro l’Arsenal, 8 ne ha siglati di più. Due reti, arrivate su calcio di rigore che hanno permesso al Belgio di vincere 2-4 in trasferta e prendersi momentaneamente la vetta del girone anche grazie al pari della Macedonia del Nord. 14 i punti del Belgio 13 quelli di Elmas e compagni ma con una gara in più. Non solo De Bruyne. Altri gli “italiani” in gol ma non solo. Tanti i protagonisti del nostro campionato che si sono confermati nel lunedì del calcio internazionale. Oggi non solo l’Italia saranno altri i “nostri” calciatori ad essere protagonisti sul più grande palcoscenico internazionale, le qualificazioni mondiali.

Qualificazioni Mondiali, i gol “italiani”

KDB show ma non solo il lunedì del calcio internazionale ha visto altri 3 protagonisti della nostra Serie A andare in gol nelle qualificazioni mondiali. Partiamo proprio dalla doppietta del centrocampista Belga, gol che arrivano a 24 ore dalle reti di McTominay e Hojlund con Antonio Conte può davvero sorridere dopo i ko di Politano e Lobotka. Gol anche per Malinovsky. Il centrocampista del Genoa arrivava dalla doppietta contro l’Islanda nella vittoria per 3-5 e si è confermato anche in questa giornata contro l’Azerbaigian. Gol importanti per la sua Ucraina, seconda a -3 dalla Francia stoppata dall’Islanda dove non ha segnato ma ha servito assist Albert Gudmundsson. L’attaccante della Fiorentina ha confezionato il gol di Hlynsson dopo le due reti, seppur vane dello scorso turno contro l’Ucraina.

Nello stesso match è andato in gol Nkunku, l’attaccante del Milan ha trovato il momentaneo pari della Francia su assist di Lucas Digne. Titolare con il compagno di squadra Maignan. Non è entrato in campo Rabiot reduce da un problema fisico, ha giocato invece 15 minuti Khephren Thuram. Nell’Islanda 90 minuti per Ellertsson del Genoa che arrivava dal gol nello scorso turno. 90 minuti anche per Elmas nel pari delusione della sua Macedonia contro il Kazakistan. In gol anche Obert del Cagliari, il difensore ha aperto le marcature nel successo 2-0 della sua Slovacchia contro il Lussemburgo. Slovacchia allenata da Calzona attualmente seconda a pari punti con la Germania prima ma indietro di 2 gol in differenza reti. Vince poi 0-1 il Kosovo, 19 minuti per Zhegrova ma anche 3 punti che gli fanno sognare il playoff. Nello stesso girone consolida poi il primo posto la Svizzera di Akanji e Freuler.