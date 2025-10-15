Terrore Marc Marquez, notizia orribile: Ducati devastata

Una notizia che nessun tifoso Ducati avrebbe mai voluto leggere: Marc Marquez finisce sotto i ferri, adesso la preoccupazione è altissima.

Il weekend del Gran Premio d’Indonesia del 5 ottobre sembrava già aver lasciato abbastanza amaro in bocca, ma la situazione di Marc Marquez si è rivelata, col passare dei giorni, ancora più seria del previsto.

Il campione spagnolo, protagonista di una caduta rovinosa dopo essere stato centrato dall’Aprilia di Marco Bezzecchi, aveva subito lasciato intendere che qualcosa non andava. Già in circuito, la spalla destra era stata immobilizzata, ma il dolore non accennava a diminuire.

Marquez operato: il comunicato della Ducati

Appena il lunedì successivo, Marquez si era recato a Madrid per sottoporsi a una serie di esami approfonditi. I primi riscontri sembravano relativamente incoraggianti: nessuna frattura complessa, solo la necessità di tenere l’articolazione ferma per qualche settimana. Tuttavia, dietro le quinte, in Ducati non si respirava affatto ottimismo. La preoccupazione cresceva giorno dopo giorno, mentre lo stesso Marquez non riusciva a nascondere il fastidio e la limitata mobilità del braccio.

E oggi è arrivata la notizia che nessuno voleva sentire. La casa di Borgo Panigale ha diffuso un comunicato ufficiale che, senza ombra di dubbio, cambia completamente i piani del finale di stagione. “Dopo un controllo alla spalla destra infortunata, Marc Márquez è stato sottoposto con successo a un intervento chirurgico presso l’ospedale Ruber Internacional di Madrid, in Spagna,” si legge nella nota. Poche righe, asciutte, ma dal peso enorme.

La decisione, spiegano fonti vicine al team, è stata presa dopo che l’immobilizzazione non aveva dato i risultati sperati. In pratica, la spalla non stava mostrando i segni di stabilizzazione che i medici attendevano, e dunque si è reso necessario intervenire chirurgicamente per evitare complicazioni future. Un cambio di programma drastico, ma inevitabile.

La speranza, adesso, è che l’operazione consenta a Marquez di recuperare pienamente in vista della prossima stagione. Ma è chiaro che, almeno per quest’anno, la priorità assoluta sarà la salute del pilota e non i risultati in pista. Per Ducati, però, questa è una mazzata tremenda. L’arrivo di Marquez nel team era stato accolto come una ventata di entusiasmo, un segnale di forza e di ambizione. Ma ora l’infortunio rischia di rallentare un progetto che doveva portare subito risultati concreti.

Dopo alcuni dettagli tecnici sull’intervento, il comunicato si chiude con parole semplici ma cariche di significato: “Ti auguriamo tutto il meglio, campione!”. Una frase che suona come un abbraccio da parte di tutta la famiglia Ducati, ma anche come un messaggio di speranza per i milioni di tifosi che, ancora una volta, si trovano a fare il tifo non solo per il pilota, ma per l’uomo Marc Marquez.