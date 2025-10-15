Ultim’ora Berrettini, l’annuncio stupisce tutta Italia

L’ultimo annuncio ha spiazzato tutti i fan di Matteo Berrettini: svolta importante per il tennista romano, la conferma è arrivata via social.

Matteo Berrettini sta provando a tornare a buoni livelli dopo l’infortunio agli addominali che lo ha tormentato nell’ultimo periodo e lo ha costretto a saltare anche gli US Open. Nei tornei in terra cinese, ovvero Hangzhou, Tokyo e Shanghai, non sono arrivate grandi soddisfazioni per il tennista romano, anche se la vittoria contro Munar e il buon match giocato contro Ruud al Japan Open sono senza dubbio dei segnali positivi che fanno guardare con più fiducia al futuro.

L’obiettivo di Berrettini è cercare di concludere nel migliore dei modi questa stagione: l’auspicio è che il CT Filippo Volandri possa tenerlo in considerazione per le Finals della Coppa Davis 2025 in programma all’Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre, dove l’Italia è chiamata a difendere la corona dopo i trionfi nelle ultime due edizioni.

Nel frattempo è però arrivata una notizia che ha stupito i fan di Matteo Berrettini. Non si tratta di questioni di campo, bensì di una novità che riguarda la vita privata del finalista di Wimbledon 2021. Il tennista capitolino ha una nuova compagna: si tratta di Vanessa Bellini, 22 anni, ballerina professionista che i fan di Amici ricorderanno per la sua partecipazione nel 2022 al talent condotto da Maria De Filippi.

Ultim’ora Berrettini: il nuovo amore svelato sui social

Negli anni successivi Vanessa Bellini si è distinta per alcune importanti collaborazioni con artisti musicali di grande livello, tra cui Guè Pequeno, Rose Villain e Elodie. La 22enne ha poi accompagnato Marracash nel suo tour: proprio in occasione di uno dei concerti del noto rapper è avvenuto l’incontro con Matteo Berrettini. Tra i due è scoccata la scintilla: Vanessa Bellini ha già fatto conoscere il tennista azzurro ai suoi genitori e ora ha deciso di rendere pubblica la loro relazione.

La giovane ballerina professionista ha infatti postato sul suo profilo social un selfie assieme a Berrettini. Matteo ha invece pubblicato sul suo account Instagram un video del compleanno della sua nuova compagna: nel breve filmato si può vedere Vanessa Bellini che spegne le candeline.

“September was good”, ha scritto l’atleta romano nella didascalia. La sua fidanzata ha scelto invece di esprimere un pensiero più dettagliato e profondo: “Grazie a tutti voi che avete reso questo compleanno così pieno di vita, amore e ricordi. Ognuno di voi ha un posto speciale nel mio cuore!”.