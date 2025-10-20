Alcaraz-Sinner, numero 1 già assegnato: tennis sottosopra

L’ultim’ora riguardante la lotta per la posizione numero 1 nel ranking ATP ha spiazzato i tifosi di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

Jannik Sinner ha trionfato per il secondo anno consecutivo al Six Kings Slam. Lo ha fatto ancora una volta battendo in finale Carlos Alcaraz, stavolta in maniera ancora più netta rispetto al 2024. Un anno fa Jannik cedette il primo set per poi vincere i successivi due; stavolta il fenomeno altoatesino ha rifilato un 6-4 6-2 al suo grande rivale, riuscendo così a portarsi a casa il premio da capogiro del Six Kings Slam (circa 5,5 milioni di euro).

Come sanno bene gli appassionati di tennis il torneo di esibizione che si tiene a Riad non porta punti in classifica ATP. Il distacco tra Alcaraz e Sinner è quindi rimasto invariato: il 22enne di Murcia, numero 1 al mondo, mantiene 1.340 punti di vantaggio sul proprio rivale. Tuttavia mancano ancora tornei importanti prima del termine della stagione: Sinner, almeno sulla carta, può ancora lanciare l’assalto ad Alcaraz per provare a riprendersi quel trono da cui lo spagnolo lo ha scalzato grazie al successo agli US Open.

Sinner dovrebbe infatti vincere l’ATP 500 di Vienna e poi conquistare anche il Masters 1000 di Parigi-Bercy, dove però Alcaraz non dovrebbe spingersi oltre i quarti di finale. Un obiettivo difficile ma non impossibile, anche se lo stesso Jannik sembra voler guardare più al prossimo anno.

Alcaraz-Sinner, ribaltone clamoroso: cambia tutto nel ranking

Nell’intervista successiva alla vittoria nel Six Kings Slam il 24enne di San Candido ha risposto proprio a una domanda relativa alla lotta per il primato nel ranking ATP. Le sue parole sono state fin troppo chiare: le possibilità di riprendersi lo scettro già nel 2025 sono basse.

“Per il primo posto quest’anno forse non sarà più possibile – ha detto Sinner ai microfoni – ma ora mi piace questa parte della stagione indoor perché posso giocare a casa mia, mi piace questo ambiente“. Eppure il Sinner visto a Riad sembra davvero in grado di realizzare altre grandi imprese: lo stesso Alcaraz ha detto scherzosamente che gli è parso di giocare a ping pong per elogiare l’incredibile livello di Jannik nell’indoor.

Sinner ha detto che vorrebbe giocare così bene dappertutto e ha poi fatto anche lui una battuta. Complimentandosi con Alcaraz e il suo staff per l’eccellente annata il campione italiano li ha anche ringraziati: “Avete fatto un lavoro incredibile per tutta la stagione, vincendo titolo dopo titolo. Grazie per avermene lasciato almeno uno“.