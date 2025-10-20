Lacrime Sinner, video eloquente: i tifosi scoppiano a piangere

Jannik Sinner è stato protagonista di un gesto molto commovente prima della finale contro Alcaraz al Six Kings Slam.

Jannik Sinner si è preso la rivincita contro Carlos Alcaraz, anche se solo in un torneo di esibizione. Il 24enne di San Candido ha conquistato per il secondo anno consecutivo il titolo al Six Kings Slam, battendo ancora una volta in finale il suo grande rivale. Come noto, però, il torneo indoor che si è tenuto a Riad non ha portato cambiamenti in termini di classifica.

Non c’erano punti ATP in palio, ma solo un ricchissimo montepremi: grazie a questo successo Sinner ha infatti messo in tasca circa 5,5 milioni di euro, una cifra da capogiro che rende ancora più corposo il già imponente patrimonio di Jannik. Una vittoria è comunque una vittoria, specialmente se arrivata dopo aver sconfitto all’ultimo atto il rivale di sempre: ora Sinner vuole chiudere nel migliore dei modi il 2025, provando a fare l’en-plein tra l’ATP 500 di Vienna, il Masters 1000 di Parigi-Bercy e le ATP Finals di Torino.

Il fenomeno altoatesino è stato accolto nel migliore dei modi dal pubblico di Riad: in tantissimi apprezzano non solo le sue straordinarie qualità da tennista, ma anche la grande umiltà e la profonda umanità che riesce a mostrare in qualsiasi occasione. Proprio durante il Six Kings Slam l’atleta azzurro è stato protagonista di un gesto che ha fatto davvero commuovere tutti.

Sinner, il gesto che commuove tutti: è davvero dolcissimo

Prima della grande finale con Carlos Alcaraz, poi sconfitto con il punteggio di 6-4 6-2, Sinner ha palleggiato sul campo di Riad con una piccola fan. Nel breve video si può vedere Jannik che dà vita a qualche scambio con la bambina: la giovanissima tennista dimostra di saperci fare, rimandando più volte la palla nella metà campo dove si trova il numero 2 al mondo.

La piccola colpisce molto bene sia con il dritto che con il rovescio: nel filmato si può vedere come al termine dello scambio Jannik Sinner vada a battere il cinque con la bimba, chiaramente felicissima per aver avuto la possibilità di giocare con il grande campione.

Jannik Sinner with a young fan in Riyadh. 🥹🤏 (h/t @_agata10_) pic.twitter.com/g43Zs5h5me — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) October 17, 2025

Il video ha fatto rapidamente il giro del web: moltissimi fan di Sinner hanno sottolineato ancora una volta il buon animo del tennista italiano, sempre pronto a regalare una gioia soprattutto ai più piccoli.