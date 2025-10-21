Sinner è un caso, vittoria cancellata: Panatta è durissimo

Jannik Sinner trionfa a Riad battendo Alcaraz in due set, ma la sua vittoria si trasforma presto in un caso mediatico.

A Riad si è respirata aria di grande tennis, e senza ombra di dubbio il protagonista assoluto è stato ancora una volta Jannik Sinner. L’altoatesino, fresco di una stagione straordinaria, ha messo la sua firma anche sul Six King Slam, il nuovo torneo d’esibizione che ha portato nel cuore dell’Arabia Saudita i migliori giocatori del mondo.

La finale contro Carlos Alcaraz è stata, per molti versi, un piccolo antipasto di quello che potremmo aspettarci nei prossimi anni: due giovani fenomeni che si affrontano a viso aperto, con colpi spettacolari e ritmo da grande tennis.

Sinner vittoria cancellata e polemiche

Sinner ha dominato la scena, vincendo in due set con autorità e lucidità, come ormai ci ha abituati. In campo è apparso rilassato, sicuro, quasi in controllo totale della situazione. I tifosi italiani, davanti agli schermi, hanno esultato per l’ennesima vittoria del campione azzurro, mentre a Riad il pubblico si è spellato le mani per il talento e la compostezza del ragazzo di San Candido. Un successo, almeno sulla carta, che avrebbe dovuto essere una semplice conferma: Sinner c’è, e continua a crescere.

Però, come spesso accade, la festa è durata poco. Nel corso del consueto appuntamento con la Domenica Sportiva, Adriano Panatta ha analizzato ciò che è successo a Riad, e le sue parole hanno subito acceso il dibattito. L’ex campione romano, sempre diretto e mai banale, ha messo in discussione il valore reale della vittoria di Sinner. “Non voglio fare il bastian contrario,” ha esordito Panatta, “ma queste esibizioni hanno un valore limitato.”

Parole che hanno lasciato il segno, perché pronunciate da chi di tennis ne ha vissuto e vinto tanto. Panatta ha spiegato che, al di là del montepremi e della cornice spettacolare, si tratta pur sempre di un torneo d’esibizione, lontano anni luce per intensità e pressione da un vero Slam o da un match di Coppa Davis. E non è tutto: con una punta di ironia, l’ex numero uno azzurro ha aggiunto, “Non ho mai visto Sinner sorridere così tante volte durante il match.”

Un commento che, di fatto, ha sminuito l’impresa di Riad, trasformando un trionfo mediatico in un’occasione di polemica. Molti tifosi non hanno preso bene queste parole, difendendo Sinner e sottolineando come ogni vittoria, anche in un’esibizione, serva a consolidare il carattere e la mentalità del giocatore.

In effetti, Sinner sembra ormai immune a queste discussioni. Ha risposto con il suo solito sorriso, senza replicare direttamente. E forse è proprio questa la chiave: continuare a vincere, lasciando che siano i risultati – e non le opinioni – a parlare.