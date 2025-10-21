Ultim’ora Schumacher, l’annuncio è da brividi: lacrime tra i tifosi

L’ultimo annuncio su Michael Schumacher ha fatto sciogliere in lacrime i tantissimi tifosi della leggenda della F1: nessuno ci sperava più.

Il 29 dicembre 2013 la vita di Michael Schumacher è completamente cambiata. Dal giorno del terribile incidente sugli sci a Meribel, in Francia, il 7 volte campione del mondo di F1 non è mai più comparso in pubblico. La famiglia, ovvero la moglie Corinna e i figli Mick e Gina-Maria, hanno alzato un muro di gomma a protezione della leggenda della Formula 1, cercando di non far circolare nessuna voce all’esterno della villa di Maiorca dove Schumi prosegue la sua riabilitazione.

I tantissimi tifosi di Michael Schumacher non hanno mai perso le speranze in un recupero quantomeno parziale dell’ex pilota di Benetton, Ferrari e Mercedes. La scorsa primavera un gesto aveva suscitato grande commozione in tutti i fan: il Kaiser aveva infatti firmato il casco di un’altra grande leggenda dell’automobilismo come Jackie Stewart.

Molto probabilmente Schumi è stato aiutato da sua moglie Corinna per apporre la firma sul casco, venduto poi all’asta per beneficenza, ma tanto è bastato per far credere in un piccolo miglioramento delle sue condizioni di salute. Ora, a distanza di qualche mese, le dichiarazioni di un giornalista francese rappresentano un altro segnale di speranza.

Ultim’ora Schumacher, fan commossi: “Forse va un po’ meglio”

Stefan L’Hermitte, giornalista francese dell’Equipe, ha infatti rilasciato un’intervista radiofonica per parlare proprio delle attuali condizioni di Michael Schumacher. Il reporter ha chiarito che non si sa ancora nulla di preciso, ma stando alle notizie che trapelano negli ultimi tempi “non direi che sta andando bene ma forse sta andando un po’ meglio“.

L’Hermitte ha parlato proprio della firma di Schumi sul casco di Jackie Stewart: “Come è riuscito a firmarlo? Sua moglie gli ha tenuto la mano? Non c’è certezza ma è la prima volta che abbiamo un segnale positivo da lui, quasi un segno di vita“.

Sempre il giornalista dell’Equipe ha però aggiunto che Schumacher “non parla ancora” e nessuno lo ha visto camminare. “Abbiamo a che fare con chi, forse, ha una piccola interazione con i familiari – ha detto Stefan L’Hermitte – anche se a priori non possiamo dire che stia bene“. Parole che comunque contribuiscono a tenere viva la fiammella: i fan del campionissimo tedesco sono convinti che Schumacher farà altri passi avanti.