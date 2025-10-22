Batosta LeBron, ufficiale: lo ha appena fatto fuori

Per LeBron James arriva una vera batosta: il Re dell’NBA è stato ufficialmente spodestato, lo ha appena fatto fuori.

Quando si parla di LeBron James, si parla di leggenda. Quarant’anni e ancora protagonista assoluto nella lega più spettacolare del mondo, un atleta che ha riscritto i confini del basket moderno e dell’intrattenimento sportivo.

Da due decenni, LeBron non è solo un giocatore: è un marchio globale, un simbolo di potenza fisica, intelligenza tattica e carisma mediatico. L’NBA, infatti, ha costruito buona parte della sua immagine su di lui, trasformandolo in un ambasciatore planetario del gioco. Eppure, anche i re devono fare i conti con il passare del tempo, e non solo sul parquet.

Batosta LeBron: fatto fuori

Negli ultimi giorni, infatti, per LeBron è arrivata una notizia che ha fatto rumore, una di quelle che tocca non tanto l’orgoglio sportivo, quanto quello economico. Per la prima volta dopo anni, James non è più il giocatore che ha guadagnato di più nella storia dell’NBA. A superarlo è stato Kevin Durant, grazie all’estensione di contratto firmata con gli Houston Rockets. Una mossa che ha fatto saltare il banco, portando “KD” in vetta alla classifica dei paperoni della lega e relegando LeBron al secondo posto.

Una sorta di sorpasso simbolico, ma pesante. Durant, infatti, con questo nuovo accordo ha raggiunto una cifra complessiva che supera i 560 milioni di dollari di guadagni solo in contratti NBA, scavalcando LeBron, che si ferma poco sotto. Si tratta di un record impressionante, se si considera che entrambi hanno costruito la loro fortuna in un’epoca in cui i salari dei giocatori hanno raggiunto vette mai toccate prima.

Però, c’è una differenza sostanziale: mentre LeBron ha scelto di restare a Los Angeles con i Lakers, puntando ancora su un progetto sportivo e familiare, Durant ha sfruttato al massimo ogni opportunità di mercato, cambiando squadra più volte e firmando sempre accordi da capogiro.

La notizia, riportata da diversi media americani e accolta con sorpresa dai fan. Non tanto perché Durant non lo meriti — anzi, è uno dei talenti più puri e versatili mai visti sul parquet — ma perché, da anni, LeBron rappresenta l’archetipo del campione totale: vincente, influente, miliardario. Ora, invece, deve cedere il trono economico, e senza ombra di dubbio la cosa brucia.

Va detto, però, che LeBron resta di gran lunga il più ricco se si considerano anche le sponsorizzazioni, le partnership e gli investimenti fuori dal campo. Il suo patrimonio complessivo supera abbondantemente il miliardo di dollari, grazie a un impero che spazia tra sport, cinema, media e imprenditoria. Tuttavia, sul piano strettamente contrattuale, il sorpasso di Durant segna un passaggio storico: un cambio della guardia che certifica come l’NBA sia in continua evoluzione, anche dal punto di vista economico.

In fondo, lo sport americano vive di cicli, e questo, forse, è solo un segnale del nuovo che avanza. LeBron resterà sempre il “Re”, ma stavolta, almeno nei conti in banca, il trono è passato di mano.