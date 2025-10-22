Marquez rovina Bagnaia: arriva la mazzata definitiva

La MotoGP 2025 è uno spettacolo assoluto, ma per Pecco Bagnaia questa stagione si sta trasformando in un incubo.

Sembra incredibile pensarlo, eppure è così. In un campionato dove l’Italia delle due ruote sta riscrivendo la storia, l’ex campione del mondo Bagnaia sta attraversando il momento più complicato della sua carriera.

La Ducati continua a trionfare, l’Aprilia si prende la gloria con un record che resterà inciso per sempre, però Bagnaia fatica, inciampa, non trova più la serenità e il ritmo che lo avevano portato sul tetto del mondo. E, come se non bastasse, a rovinargli definitivamente i piani ci ha pensato Marc Marquez.

Bagnaia ancora nei guai, Marquez è stato chiaro

Già, proprio lui. L’uomo che non conosce mezze misure, che da sempre vive per vincere e che ha appena scritto un’altra pagina leggendaria: Marc Marquez è campione del mondo con la Ducati. Un trionfo atteso, discusso, ma senza ombra di dubbio meritato. L’otto volte iridato ha trovato nella moto italiana la compagna perfetta, quella che gli ha permesso di tornare il cannibale di un tempo.

Il distacco in classifica dal podio per Bagnaia, infatti, continua a pesare, e ogni gara sembra un passo falso di troppo. La nuova moto, tanto attesa e acclamata, non gli ha ancora dato le sensazioni giuste. Pecco appare teso, nervoso, quasi svuotato. Prova a reagire, ma il destino, e forse anche un po’ la sfortuna, gli remano contro. E come se non bastasse, a spegnere le sue ultime speranze ci ha pensato proprio Alex Marquez, il fratello del neo campione del mondo.

Lo spagnolo, dal team Gresini, ha parlato senza giri di parole, lasciando intendere che il secondo posto è ormai una formalità. “Andiamo in Malesia con un buon vantaggio, è una pista che mi piace e proveremo a chiudere i conti lì, senza pressione perché mancano ancora tre gare”, ha detto Alex Marquez fratello di Marc, con un sorriso che non lascia spazio a interpretazioni. Un messaggio chiaro, quasi una resa anticipata per Bagnaia, che ora deve guardarsi anche alle spalle per difendere il terzo posto.

In effetti, la sensazione è che la stagione di Pecco si sia complicata oltre ogni previsione. Dopo anni di dominio, la pressione è esplosa e il feeling con la nuova Desmosedici non è mai decollato davvero. Il contrasto con l’ex rivale Marquez, invece, non potrebbe essere più netto: mentre il catalano vola, lui arranca.

E così, in un campionato che regala emozioni a ogni curva, il futuro di Bagnaia appare pieno di interrogativi. La Ducati, intanto, continua a vincere ma il suo campione sembra smarrito. Forse è solo un passaggio obbligato, forse è la fine di un ciclo. Di certo, però, questo 2025 resterà nella memoria come l’anno in cui Marc Marquez ha messo tutti in fila e dietro di lui suo fratello Alex mentre Bagnaia, suo malgrado, ha dovuto inchinarsi.