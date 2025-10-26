Bufera Sinner: stavolta l’ha fatta grossa, fan sconcertati

Jannik Sinner travolto dalle polemiche: stavolta l’ha fatta grossa, l’errore che ha scatenato una bufera e lasciato i tifosi sconcertati.

Sembrava un momento di serenità per Jannik Sinner, un periodo di calma dopo un’annata vissuta ad altissimo livello, ma stavolta il campione altoatesino si è trovato nel centro di una tempesta mediatica che nessuno si aspettava.

Una bufera, come spesso accade nello sport italiano, esplosa da un semplice annuncio e poi ingigantita dai social, dalle opinioni contrastanti e da chi, forse, ha confuso il tennis con il calcio. Sinner, abituato a parlare con la racchetta, stavolta ha dovuto fare i conti con un’ondata di critiche e malumori che lo hanno colto di sorpresa.

Jannik Sinner: ecco il suo grande sbaglio

Tutto è partito da una decisione che, in realtà, era già nell’aria da tempo ma che ha comunque scatenato un mare di polemiche. Jannik ha infatti scelto di rinunciare alla convocazione con la maglia azzurra per la Coppa Davis, preferendo concentrarsi sulla preparazione della prossima stagione. Una scelta professionale, logica se si guarda al calendario estenuante di un tennista di vertice, ma che molti tifosi hanno interpretato come un segno di scarso attaccamento ai colori dell’Italia. Le parole “rifiuto” e “abbandono” hanno cominciato a circolare in rete, e in pochi giorni la questione è diventata un caso nazionale.

In realtà, come ha spiegato chi conosce bene il mondo del tennis, la Coppa Davis non è paragonabile ai Mondiali di calcio, né per calendario né per significato tecnico. Però, come spesso accade, l’emotività dei tifosi ha preso il sopravvento. In tanti si sono detti delusi dal campione di San Candido, abituati a vederlo combattere con umiltà e determinazione in ogni torneo. Alcuni, senza troppi giri di parole, hanno parlato di “mancanza di rispetto” verso la Nazionale, dimenticando forse che Sinner porta l’Italia nel mondo ogni settimana, in ogni torneo che gioca.

A riportare un po’ di equilibrio nella discussione ci ha pensato Paolo Bertolucci, leggenda del tennis italiano e voce autorevole del nostro sport. L’ex tennista ha provato a spiegare dove, secondo lui, sia nato davvero l’errore: “Sinner l’aveva anticipato un anno fa che non avrebbe giocato la Coppa Davis. L’errore è nella comunicazione. Se l’avesse ribadito ufficialmente all’inizio dell’anno, la cosa sarebbe durata tre ore e mezza e finita lì, e non sarebbe successo niente. E invece hanno aspettato l’ultimo momento, e la gente ha detto: ‘Ma come, rifiuta la Coppa Davis?”.

Un errore di tempistica, insomma, più che di sostanza. E in effetti, senza ombra di dubbio, Sinner ha sempre dimostrato grande rispetto e serietà in ogni scelta. Anche altri big del circuito, come Alcaraz e Zverev, hanno saltato la Davis diverse volte per motivi di calendario o di condizione fisica, senza che da ciò nascessero polemiche così accese. In Italia, però, ogni gesto di un campione diventa materia di dibattito, soprattutto quando si toccano i sentimenti nazionali.

Sinner, dal canto suo, non ha risposto alle critiche, com’è nel suo stile. Preferisce lavorare in silenzio, consapevole che la sua stagione 2026 sarà piena di sfide importanti, e che la sua crescita passa anche attraverso scelte impopolari ma necessarie. Forse, come dice Bertolucci, basterebbe comunicare meglio per evitare fraintendimenti. Ma al di là di tutto, resta il fatto che Jannik Sinner è oggi il simbolo del tennis italiano nel mondo, e non sarà certo una decisione di calendario a mettere in discussione ciò che ha costruito con sacrificio, talento e professionalità.