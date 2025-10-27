Sinner non si trattiene, lo ha fatto davanti a tutti

Il gesto di Jannik Sinner non poteva passare inosservato: il numero 2 al mondo non ce l’ha fatta proprio a trattenersi.

La scelta di Jannik Sinner di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis ha scatenato non poche polemiche. In molti, tra cui anche ex tennisti come Pietrangeli e Panatta, non hanno apprezzato la decisione del numero 2 al mondo: sui social sono comparsi commenti anche da parte di alcuni ‘haters’ che rilanciano ancora una volta il presunto disinteresse di Sinner nei confronti dell’Italia.

Il 24enne di San Candido ha spiegato chiaramente che la sua scelta di non scendere in campo a Bologna – le Finals sono in programma dal 18 al 23 novembre – è stata condivisa con tutto il suo staff: in questo modo Jannik può terminare la stagione una settimana prima e prepararsi così al meglio per il 2026, a cominciare dagli Australian Open dove arriverà da campione in carica e vincitore delle ultime due edizioni.

In più Sinner ha ricordato le vittorie della Coppa Davis nel 2023 e nel 2024, arrivate in entrambe i casi con un grosso contributo del campione altoatesino. Tutto ciò, evidentemente, non basta a evitargli le critiche: fortunatamente Sinner sa bene come farsele scivolare addosso, come si può vedere dalla tranquillità con cui ha giocato l’ATP 500 di Vienna.

Ultim’ora Sinner, gesto clamoroso: è successo in diretta

In tanti non hanno potuto fare a meno di notare le sue risate subito dopo aver vinto il match valido per i quarti di finale del torneo contro Aleksandr Bublik. Ma cosa si sono detti i due tennisti? Il vincitore di Wimbledon 2025 ha chiuso la pratica in due set (6-4 6-4), infliggendo al suo avversario l’ennesima sconfitta contro di lui.

Bublik, nonostante sia riuscito a battere Sinner in questo 2025 (nel torneo di Halle), in tutte le altre occasioni ha dovuto alzare bandiera bianca contro lo strapotere di Jannik. Lo stesso Sinner ha rivelato ai microfoni di Sky Sport perché gli è venuto da ridere mentre parlava con Bublik a fine match.

“Io gli ho detto che ha fatto la stagione migliore della sua carriera, lui ha risposto: ‘Sì, potevo fare anche meglio se non giocavamo sempre contro“, le parole del fenomeno altoatesino. In effetti l’annata di Bublik è fin qui davvero soddisfacente: il kazako ha raggiunto la posizione numero 15 in classifica (suo best ranking) ed è determinato a fare ancora meglio nel 2026. E chissà, magari anche provando a battere Sinner in un Masters 1000 o in uno Slam.