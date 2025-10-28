Batosta Sinner, altra squalifica: Alcaraz se la ride

L’ultim’ora su Jannik Sinner è una vera e propria mazzata per i fan del campione italiano: in arrivo un’altra sanzione.

Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 500 di Vienna conquistando così il quarto trofeo stagionale. La finale contro Alexander Zverev è stata molto combattuta: Jannik ha perso il primo set ma è riuscito a mantenersi in partita, rimontando poi il tedesco e tornando così a trionfare a Vienna dopo il successo di due anni fa.

Una vittoria che oltretutto consente a Sinner di riavvicinarsi al primo posto del ranking ATP. Ora la distanza da Alcaraz è infatti di 840 punti: se Jannik riuscisse a vincere anche il Masters 1000 di Parigi-Bercy e Carlos non andasse oltre i quarti di finale avverrebbe quel controsorpasso tanto atteso dai tifosi italiani.

Uno scenario a cui però Sinner ha già detto di non credere: Jannik vuole concludere al meglio la stagione per poi presentarsi nelle migliori condizioni possibili ai primi appuntamenti del 2026, a cominciare ovviamente dagli Australian Open. Un anno, il prossimo, che Sinner potrà vivere in assoluta regolarità, a differenza di questa stagione in cui è stato costretto a rimanere fermo per tre mesi a causa della squalifica per il noto caso Clostebol.

Batosta Sinner, in arrivo la sanzione: c’entra la Coppa Davis

Proprio in queste ore è però arrivata una notizia che è davvero una batosta per Sinner: il 24enne di San Candido rischia infatti di dover fare i conti con un’altra squalifica. In molti non hanno gradito la sua decisione di non prendere parte alle Finals di Coppa Davis che si terranno all’Unipol Arena di Bologna dal 18 al 23 novembre.

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un sondaggio della SWG dove si chiede agli intervistati se la scelta di Sinner può essere considerata giustificabile o meno. Il 63% ha risposto che no, la decisione di Jannik non può essere giustificata, con un 23% che non la ritiene nemmeno comprensibile. Ma non è tutto: il 30% degli intervistati crede che il numero 2 del mondo debba ricevere anche una sanzione per aver rifiutato di difendere i colori azzurri in Davis.

Una mazzata che ovviamente non fa che favorire Carlos Alcaraz. Il campione murciano può già esultare per l’assenza di Sinner a Bologna: Alcaraz giocherà con la Spagna e potrà così andare a caccia di quella Coppa Davis che ancora manca dalla sua bacheca. In più le continue critiche all’indirizzo di Jannik potrebbero distrarlo e agevolare il suo grande rivale nella lotta al primato nel ranking ATP.