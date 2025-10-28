SI HD

Un Räz supersonico travolge il Main Event ISOP di Campione: vittoria svizzera, 8 italiani messi in fila

Il Final Day delle Italian Series Of Poker (ISOP) by PS è stato letteralmente un assolo di Friedrich Paul Räz.

Il giocatore svizzero, regular del Casinò di Campione d’Italia dove si è svolto il festival dal 21al 27 ottobre 2025, ha dominato in lungo e in largo il Day 3 del torneo, lasciando a bocca aperta avversari e spettatori: non solo per la giocate acrobatiche – tipiche del suo stile loose aggressive – ma anche per alcuni colpi davvero fortunati che hanno cambiato le sorti del torneo.

Friedrich Paul Räz è stato talmente dominante da spingere Federico Eliseo, Giuseppe Vitale e Federico Federici ad accettare un deal a 4 left che gli lasciava il titolo e il primo premio, dividendo tra loro le restanti posizioni.

La giornata conclusiva ha preso il via con 34 giocatori, l’80% dei quali erano italiani. Il ritmo si è fatto subito serrato proprio grazie allo scatenato elvetico, protagonista di numerose eliminazioni iniziali. Tra queste c’è quella eccellente di Marco Bognanni, ma non per mano di RäzMagicBox va all-in con A8 e trova il call di un avversario che ha KK: un 8 sul board non basta e il suo torneo finisce lì.

Il torneo ha continuato a correre velocemente in direzione delle zone in the money più interessanti. A 16 left si è fatto notare Federico Eliseo, il quale ha piazzato due colpi decisivi eliminando anche Fausto Oioli. All-in preflop AK contro KQ e board neutro che sancisce l’uscita di scena dell’ex big stack.

Nel frattempo, Friedrich Paul Räz ha mandato i primi segnali di imbattibilità. Con JJ contro AA, trova un J sul flop e manda a casa l’avversario. Dopo l’eliminazione di Vincenzo Scarpitti (10°, in flip AQ vs 77), il tavolo finale si è completato quando Giambattista Corbelli ha perso il duello di bui contro Eliseo (88 vs AK e A al river).

Da lì in poi, lo svizzero è stato semplicemente inarrestabile. In uno scontro con Andrea FossatiRäz ha trovato un incredibile split pot: QQ contro AA su board 6-7-8-9-5. “Sei stato fortunato, non è scesa una Q”, dice l’elvetico con un pizzico di superbia. In verità, la sua run è solo all’inizio. Poco dopo ha eliminato Fossati al sesto posto e Sculco al settimo, accumulando tre quarti delle chips in gioco. La sua marcia verso il titolo è proseguita con l’eliminazione di Andrea Salamone (AJ vs A7), preludio al deal finale.

4 left, infatti, gli avversari si sono arresi arresi all’evidenza: titolo e €50.000 di primo premio a Friedrich Paul Räz, agli altri quel che resta del prizepool diviso in parti uguali. E fine dei giochi con questo risultato al final table:

Friedrich Raz (Svizzera) – €50.000 (deal)

Federico Eliseo (Italia) – €25.670 (deal)

Giuseppe Vitale (Italia) – €25.670 (deal)

Federico Federici (Italia) – €25.660 (deal)

Andrea Salamone (Italia) – €13.500

Andrea Fossati (Italia) – €10.000

Vincenzo Sculco (Italia) – €7.700

Marco Biavaschi (Italia) – €5.607

 

La nostra copertura dell’ISOP by PS 2025 termina con i risultati degli ultimi side event. Nella giornata conclusiva, Patrik Papanek ha vinto l’All Star ISOP, Dominique Potenza si è imposto nel 6-max, mentre Morgan Crosta ha conquistato trofeo e primo premio nell’evento di chiusura, il Goodbye ISOP.

